Vacanze in vista? Fate una bella pulizia: ecco la lista per non dimenticare nulla

Estate: tempo di vacanze, ma anche di pulizie.

Le vacanze stanno arrivando, ma prima di partire bisogna lasciare la casa in ordine per godersi le ferie in totale tranquillità e ritrovare l’appartamento pulito.

Le cose da fare sono diverse, per non dimenticare nulla vi proponiamo una piccola checklist di semplici azioni da svolgere prima della partenza per ritornare sereni e spensierati dalle ferie.

Le finestre : approfitta della bella stagione per eseguire una pulizia approfondita dei serramenti, dei davanzali e delle persiane. Rimuovi prima lo sporco con una scopa e poi usa l'acqua; fai un trattamento rigenerante al legno.

I condizionatori : è importante pulire i filtri per avere un circolo d'aria igienizzato. L'aria compressa è la soluzione migliore;

I materassi : almeno due volte l'anno, è necessario rimuovere gli acari della polvere dai nostri materassi;

: almeno due volte l'anno, è necessario rimuovere gli acari della polvere dai nostri materassi; La dispensa: dopo aver liberato tutti gli scaffali dai prodotti è utile effettuare una pulizia approfondita. Il passo successivo è fare una censita dei prodotti e posizionare davanti quelli prossimi alla scadenza.

Per lasciare la casa in ordine e profumata, meglio fare una pulizia generale e concentrarsi in particolar modo sul bagno e sulla cucina.

Sanificare la lavastoviglie per evitare la proliferazione di germi e di cattivi odori. Il bagno deve essere igienizzato, con gli scarichi chiusi per scongiurare l’invasione degli scarafaggi.

La spazzatura e ogni residuo di indifferenziata, ma anche di plastica, carta e vetro devono essere buttati. Inoltre, si deve provvedere alla pulizia del bidone per evitare la diffusione di odori poco gradevoli e di formiche.

Il frigorifero nel caso di una vacanza prolungata meglio svuotarlo totalmente, scollegare la spina e lasciare lo sportello aperto per evitare cattivi odori. In questo modo non solo ritroverete il frigo pulito, ma avrete un considerevole risparmio in bolletta.

Coprire mobili e divani così al ritorno non sarà necessario spolverare tutta la casa. Utilizzare delle vecchie lenzuola o dei teli di protezione, in modo da trovare il letto ancora pulito al vostro ritorno.

Pagamento bollette : controllare la scadenza e se non si ha l'addebito automatico meglio pagarle prima delle ferie.

: controllare la scadenza e se non si ha l’addebito automatico meglio pagarle prima delle ferie. Chiudere i contatori di acqua, del gas e scollegare tutte le prese, compresa l’antenna della televisione. Così si eviteranno danni in caso di temporali o perdite improvvise.

Le piante

Un problema quando si sta via per molto tempo è la sopravvivenza delle piante, se non si ha qualcuno che gli dà da bere possiamo provare questo metodo collaudato: il sifone comunicante.

Posizionate un secchio d’acqua a un’altezza leggermente superiore a quella dei vasi. Immergete fino in fondo al secchio delle strisce stoffa pesante, di stuoia filtrante (potete usare anche della lana intrecciata) dall'altra parte verranno messe dentro la terra dei fiori.

In questo modo le piante avranno sempre un certo grado di umidità e la pianta assorbirà dal secchio l’acqua necessaria per sopravvivere senza affogare.

In alternativa, potete usare il metodo della bottiglia rovesciata. Riempite una bottiglia di plastica da due litri e capovolgetela senza tappo all’interno del terriccio nel vaso. L’acqua verrà assorbita a poco a poco e la pianta rimarrà bagnata anche se voi non ci sarete.

Checklist

PULIRE IL TERRAZZO

PULIRE ED ELIMINARE LA RUGGINE

FAR SOPRAVVIVERE I FIORI

PULIRE GARAGE

PULIRE IL BAGNO

PULIRE ED ORGANIZZARE LA CUCINA

PULIRE GLI ELETTRODOMESTICI DELLA CUCINA

PULIRE E SBRINARE IL FRIGORIFERO.

PULIRE IL LAVELLO DELLA CUCINA

PULIRE IL FORNO

PULIRE LA LAVASTOVIGLIE

ORGANIZZARE LA CAMERA DA LETTO

PULIRE E DISINFETTARE I MATERASSI

PULIRE E ORGANIZZARE LA CAMERETTA DEI BAMBINI

ORGANIZZARE ARMADIO BAMBINI

PULIRE I PAVIMENTI

PULIRE IL PARQUET

PULIRE E SMACCHIARE LE PARETI

PULIRE APPARECCHI ELETTRONICI

PULIRE L’AUTOMOBILE

Negozi specializzati in prodotti per la pulizia della casa a Vicenza

Acqua & Sapone

Via Legione Antonini, 142

0444 964397

Acqua & Sapone

Corso SS. Felice e Fortunato, 24

0444 320084

Tigotá

Negozio

B, Viale Trieste, 25

0444 302962

Prodotti online per la pulizia della casa

Kit di coperture anti-polvere

Sistema di Allarme Wireless

Annaffiatoio piante

Deodora frigoriferi