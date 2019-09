Settembre: ecco i lavori da fare in casa

Con la fine delle vacanze non arriva solo il tempo di tornare a scuola o al lavoro. Tra gli impegni che dobbiamo affrontare, e non possiamo più rimandare, ci sono anche quelli che riguardano le pulizie e gli interventi da fare casa. Perché anche la cura del proprio appartamento ha bisogno di una messa a punto. Ecco qualche consiglio da seguire.

Cucina



Se prima di partire vi siete dimenticati qualche pacco di pasta o biscotti aperti, meglio controllare bene per evitare che all’interno si siano formati degli insetti. In caso della presenza di farfalline, meglio buttare le scatole aperte e ripulire i ripiani in modo accurato, con acqua e detersivo.

Se avete staccato il frigorifero prima di partire, non vi resta che pulire i ripiani per eliminare i cattivi odori o la presenza di eventuali muffe con bicarbonato.

Finestre

Per quanto riguarda quelle in pvc, per rimuovere lo sporco della polvere con andrebbe utilizzata acqua fredda con sapone neutro di paraffina. È sempre utile ingrassare i raccordi e verificare il corretto funzionamento del meccanismo di chiusura, in modo da evitare perdite di calore con l'arrivo dell'inverno. Bisogna sempre controllare bene se ci sono eventuali rotture e guasti nel fissaggio della vetratura.

Porta d'ingresso (blindata)

Controlla e lubrifica i raccordi di sospensione, chiusura e sicurezza.

Tende da sole

Controlla le condizioni della tela e le barre che la supportano per rilevare rotture o deformazioni. Controlla anche le condizioni degli elementi, se tutto è corretto, pulisci la tela con acqua e detergente neutro prima di lubrificare i meccanismi di chiusura e apertura.

Persiane

Assicurati che le lamelle siano in buone condizioni, che non ci siano rotture e spostamenti orizzontali. Lavali con acqua e detersivo.

Caldaia a gas

Contatta un idraulico per l’annuale controllo e pulizia caldaia.

Aria condizionata

Ora che non si usa più chiama un professionista per pulire evaporatori e condensatori. È inoltre necessario controllare e pulire i filtri dell'aria e le unità di azionamento alla fine della stagione.

Luci

Pulisci le lampade, preferibilmente a secco, e le lampadine con un panno inumidito e acqua saponata, poi asciugali attentamente. La polvere può ridurre la capacità di illuminazione fino al 30%.

Piastrelle

Verifica la tenuta delle giunzioni soggette a umidità costante e, se deteriorate, sostituiscile. Controlla anche lo stato dei battiscopa e gli angoli. Passa per bene le fughe delle piastrelle per togliere il nero: passa prima con acqua calda e aceto o candeggina per sciogliere lo sporco e poi lavare con un detersivo adatto.

Parquet

Fai un'ispezione generale, solitamente è sufficiente pulirlo con cera liquida per garantirne una manutenzione ottimale.

Valigia

Non dimenticare di mettere via come si deve la valigia perchè fra qualche mese tornerà utile.

Prima di conservare la valigia, meglio pulirla, sabbia o polvere si saranno accumulati nel corso delle vacanze. Come? Come prima cosa passate l’aspirapolvere per rimuovere anche negli angoli più nascosti i più piccoli granelli.

In seguito, in una bacinella versate il detersivo per tessuti, e con una spugna lavate l’interno. La schiuma e i residui di sapone potranno essere rimossi con l’aiuto di un panno umido. Ora non vi resta che lasciarla asciugare al sole così da togliere anche eventuali cattivi odori.

Dopo questo riassetto generale, la tua casa sarà in perfette condizioni per l'autunno/inverno.

