I consigli per evitare furti in casa: scopri da chi vengono commessi e in che giorni

L’aumento dei furti nelle abitazioni coinvolge tutta Italia e Vicenza non è da meno, come tutelarsi?

La situazione dei furti in casa sta diventando allarmante: ce n'è uno ogni due minuti, 689 al giorno, 29 ogni ora. Per gli italiani le mura domestiche non sono più una sicurezza. Si sono registrati circa 1 milione 560 mila furti in totale, quasi 2550 colpi ogni 100 mila abitanti, il 16% in più rispetto all’anno precedente. Negli ultimi dieci anni i furti nelle abitazioni sono aumentati in media del 127%:

Sempre secondo alcuni studi, le abitazioni costituiscono il bersaglio prediletto dai ladri, probabilmente perché, in seguito agli anni di crisi, un gran numero di italiani si è visto costretto a ridurre i consumi e a custodire i propri risparmi come si faceva una volta, sotto il materasso.

Inoltre, per il ladro improvvisato o poco esperto, i furti in appartamento non richiedono particolari competenze in termini di scasso ed effrazione, e raramente il ladro si trova in una situazione di contatto con il derubato.

Quando lavorano i ladri

I ladri cominciano a “lavorare” alle 8 del lunedì mattina e vanno in crescendo fino al picco massimo tra le 12 e le 20 di sabato.

I giorni più pericolosi sono venerdì e sabato, quando si registrano sempre i picchi dei furti nelle fasce orarie fra le 8 e le 10 e fra le 17 e le 20, mentre si può stare molto più tranquilli la domenica sera. (A prevederlo è lo studio del centro di ricerca "Transcrime", diretto dal professor Ernesto Savona.)

Le tecniche più usate e da chi

L’effrazione della porta d’ingresso con danno, nei casi di porta non blindata , ed è il campo d’azione di nomadi, romeni e italiani.

C'è poi una nicchia di ladri italiani specializzati nell'apertura delle serrature elettroniche e nella disattivazione di allarmi. Questi ultimi, però, prendono di mira soprattutto gli esercizi commerciali e le abitazioni di prestigio. (fonte: Polizia di Stato)

Le regole d'oro che i Carabinieri suggeriscono per evitare e furti

Ci sono poi alcuni piccoli trucchi che possono risultare efficaci: uno, per esempio, è quello di non offrire sui social e online, troppi particolari riguardo alla vostra abitazione. Un altro è il proteggere, in modo speciale, oggetti di particolare valore.

Subire un furto domestico può avere degli strascichi molto pesanti, non solo da un punto di vista materiale, ma anche psicologico.

Ricordate di chiudere e verificare che lo sia il portone d’accesso al palazzo e non aprite in nessun caso se non si sa chi ha suonato.

Collegarsi con i numeri di emergenza

Attivare l’allarme ogni volta che si esce di casa.

ogni volta che si esce di casa. Videocitofoni e/o telecamere a circuito chiuso sono da installare sempre

Tenere un cane se abitate in una casa isolata.

Mettere solo il cognome sia sul citofono sia sulla cassetta della posta per evitare di indicare il numero effettivo di inquilini.

Se vi capita di viaggiare o vi spostate soprattutto per lunghi periodi non fatelo sapere in giro: avvisate solo persone di vostra fiducia e concorde con loro che vadano a fare dei controlli periodici. Cercate di conoscere i vicini di casa, scambiatevi i numeri di telefono in modo da potervi contattare alla prima necessità.

In caso di brevi assenze o se siete soli in casa, lasciate accesa una luce, oppure la tv o la radio, per mostrare all'esterno che la casa è abitata. Esistono anche in commercio dei dispostivi a timer che possono essere programmati per spegnere e accendere in tempi stabili e dare così l'illusione che ci sia qualcuno in casa.

Conservate i documenti personali in una cassaforte o in un altro luogo sicuro e fotocopiare i documenti di identità e gli originali di tutti gli atti importanti (ad esempio rogiti, contratti, ricevute fiscali, etc. etc. Se avete oggetti di valore, fotografateli e riempite una scheda con i dati considerati utili caso di furto.

Se vi accorgete che la serratura è stata manomessa o trovate la porta socchiusa, non entrate in casa e chiamate immediatamente il 112, il 113 o il 117. Se entrando in casa vi rendete conto che ci sono stati i ladri, non toccate nulla e telefonate subito al pronto intervento: è importante non inquinare le prove.

