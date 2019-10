Insetti dalla dispensa: i rimedi naturali per eliminarli

Come eliminare gli insetti dalla dispensa.Tali insetti, meglio conosciuti come come tignole della farina, prediligono oltre alle confezioni di farina anche quelle di riso, pasta, biscotti, cereali e cacao. Per capire la loro presenza è sufficiente controllare se tra i diversi scaffali della dispensa vi sono eventuali formazioni filamentose simili a ragnatele. Purtroppo la loro presenza ci conferma che sono state depositate le uova, che si sono a loro volta trasformate in larve. Attenzione anche le tarme possono invadere la vostra dispensa!

Apri l’anta del mobile in cucina e tra pacchi di pasta e scatole di biscotti noti qualcosa di strano: gli insetti in dispensa! Farfalline, tarme e larve invadono i posti in cui si ripongono i beni alimentari. Si trovano soprattutto tra i pacchi di pasta aperti e non perfettamente richiusi o lasciati per troppo tempo in dispensa.

Cosa fare? Svuotare la dispensa, pulirla e disinfettarla e buttare tutto ciò che è entrato in contatto con gli insetti, perché ormai è contaminato. Il risultato sarà un enorme dispendio di energie, di tempo e di spreco di cibo.

Vediamo bene tutti i passaggi per riuscire a tenere una dispensa ben pulita, in ordine e senza insetti.

I passaggi per pulire la dispensa

Bisogna innanzitutto togliere tutto ciò che c’è all’interno del mobile. Controllare lo stato di ogni singolo alimento, che sia contenuto in busta, scatola o barattolo. Quelli aperti saranno sicuramente da buttare via, ma è importante verificare lo stato anche dei cibi ancora imbustati e sigillati. Gli insettini riescono a infilarsi ovunque.

Svuotata la dispensa, bisogna passare alla fase della pulizia. Con un panno e un detersivo disinfettante naturale potrete detergere ogni singolo ripiano. Una buona soluzione da vaporizzare sulle mensole è composta da aceto e acqua.

Una volta pulito e asciugato con un panno di microfibra, basterà rimettere in ordine gli alimenti. Fate attenzione questa volta a come li conservate e a consumarli nel giro di breve tempo dall’apertura.

Come evitare che si formino di nuovo gli insetti in dispensa?

Prevenire è meglio che curare, si sa, ecco tutte le precauzioni per evitare la formazione di questi antipatici esserini in dispensa.

Pulire a fondo tutti i ripiani e buttare via le confezioni aperte

Non mescolare mai i prodotti vecchi con quelli acquistati di recente

Pulire la dispensa con una soluzione preparata con acqua e aceto

Pulire con cura i contenitori in plastica prima di riutilizzarli

Posizionare qualche foglia di alloro nella dispensa: l’odore è in grado di allontanare le farfalline. Più sono fresche e profumate maggiore sarà la loro efficacia..

Preparare un composto a base di farina di mais e acido borico nella proporzione di 1 a 3. Posizionare poi il composto dentro piccoli contenitori poco profondi nella dispensa. Assicuratevi che non vi sia contatto diretto della sostanza con i cibi, con i bambini e gli animali domestici.

Un altro rimedio è invece quello dell’arancia “chiodata” con chiodi di garofano: come l’odore dell’alloro anche quello dei chiodi di garofano non viene apprezzato dalle farfalline che così si tengono ben lontane dalle confezioni di cibo.

Infine, ecco un rimedio non solo naturale ma anche profumatissimo: procuratevi dell’olio essenziale di lavanda e dopo averne imbevuto un fazzoletto, posizionatelo tra gli scaffali. In alternativa, utilizzate l’olio essenziale di menta, citronella o eucalipto.

Trappole a base di feromoni

Tra i rimedi che non prevedono l’uso di insetticidi nocivi, segnaliamo la possibilità di poter decimare le popolazioni di tarme del cibo sfruttando delle trappole a base di feromoni.

Per essere sicuri che le farfalline siano sparite potere incollare del nastro biadesivo all’interno delle pareti del mobile. Se dopo alcuni giorni trovate degli insetti sulla parte adesiva, vuol dire che altri alimenti sono stati contaminati, quindi dovete provvedere ad una nuova pulizia approfondita.

