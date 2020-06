Caldo uguale zanzare: come disinfestare e quando a Vicenza

Con l’arrivo dell’estate non c’è cosa più bella che passare del tempo all’aria aperta, ma il clima caldo umido è il preferito del vampiro volante: la zanzara. Oltre alle irritazioni della pelle la sua puntura può provocare gravi malattie, anche nel vicentino è arrivata la temibile West Nile che ha fatto registrare dei morti in Veneto l'anno scorso, attenzione soprattutto per i bambini e anziani. Bisogna tenere sempre la propria casa e giardino liberi da questo insetto.

Proteggerci dall'invasione con le zanzariere non è sempre sufficiente, a volte abbiamo bisogno di ricorrere a sistemi mirati come la disinfestazione. Sia che abitiamo in condominio sia che viviamo in una casa indipendente la richiesta della disinfestazione spetta a noi.



Le zanzare femmina depongono le uova sull’acqua ferma o in luoghi che potrebbero essere sommersi. Con il tempo si sono adattate a qualsiasi forma di acqua: inquinata, limpida, stagnante, dolce, torbida o salmastra, solitamente però le depongono in acque ferme e prive di pesci insettivori che potrebbero nutrirsi delle larve. Le larve si sviluppano in base alla temperatura dell’acqua cioè più calda e ferma è l’acqua, prima diventano adulte.

Consigli della ULLS 8 Berica

Schermare porte e finestre con reti zanzariere, metalliche o in materiale plastico resistente a maglie strette.

Qualora possibile, privilegiare l’uso di condizionatori.

Per la protezione di culle o lettini possono essere utilizzati veli di tulle in cotone

Apparecchi elettro-emanatori di insetticidi liquidi o in piastrine possono essere utilizzati in ambienti interni a finestre aperte o comunque in locali ben arieggiati prima di soggiornarvi.

Va assolutamente evitato l’impiego di formulati insetticidi combustibili (zampironi, candelette, ecc.) in ambienti chiusi

In caso di presenza di zanzare all’interno di una abitazione, si può ricorrere all’impiego saltuario di preparati commerciali (bombolette) a base di estratto di piretro i cui componenti si degradano rapidamente dopo che l’ambiente sia stato ben ventilato

Svuotare frequentemente i sottovasi di fiori e qualsiasi altro contenitori (per esempio i secchi) con acqua stagnante o evitare che vi si accumuli acqua

Impedire il formarsi di raccolte d’acqua nelle aree di proprietà

Provvedere allo sfalcio regolare dell’erba onde non favorire l’annidamento degli adulti delle zanzare adulte

Trattare periodicamente e dopo ogni pioggia l’acqua presente in tombini, griglie di scarico, pozzetti di raccolta delle acque meteoriche con prodotti larvicidi

La disinfestazione quando farla?

Disinfestazione Larve:

Per una corretta disinfestazione delle zanzare prima si eseguono specifici interventi verso gli stadi larvali meglio è perché significa eliminare e quindi prevenire la formazione di un grande numero di zanzare adulte.



INVERNALE

La vita delle zanzare può essere suddivisa in diversi periodi

Durante il periodo invernale le zanzare tendono a deporre le uova e soprattutto a fare in modo che queste possano svilupparsi e quindi tendere a crescere.

Di conseguenza questo primo periodo rappresenta la soluzione perfetta durante la quale svolgere la disinfestazione zanzare.

Questo permetterà di evitare che le stesse possano riprodursi e fare in modo che le nuove zanzare possano aggiungersi a quelle che potrebbero essere già presenti.

PRIMAVERA

Un altro periodo ottimo per fare la disinfestazione è maggio, giugno attaccare le zanzare durante questo periodo ci darà la possibilità di rimuovere sia le zanzare adulte che le larve e quelle che stanno iniziando a svilupparsi.

ESTATE

Fare la disinfestazione in estate è invece quasi obbligatoria se si vuole vivere bene in casa e in giardino.

Ecco alcune ditte specializzate del vicentino nella disinfestazione

