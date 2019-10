Cambio stagione dell'armadio: scopri come farlo al meglio

Autunno in vista e temperature che calano lentamente. È tempo di salutare i nostri capi leggeri per far uscire dal letargo quelli più pesanti. A meno che non si abbia la fortuna di avere una cabina armadio perfettamente divisa nelle quattro stagioni, tocca a tutti, almeno due volte l'anno. E' così, che ci piaccia o no. E, allora, meglio armarsi di santa pazienza, bere un caffè prima di iniziare e, cuffie alle orecchie, mettersi all'opera mentre si cantano a squarciagola i successi dei propri cantanti preferiti.

Per effettuare un cambio stagione perfetto, è importante procedere per step.

rimuovere dall'armadio i capi fuori stagione

passare un panno cattura polvere su tutti i piani dell'armadio e nei cassetti

procedere spruzzando poco igienizzante, distribuendolo con un'apposita spugnetta, risciacquare e asciugare

selezionare gli indumenti che ancora ci piacciono e quelli che non si indossano più

fare una busta con gli indumenti da dare via (regalare, buttare, rivendere ai mercatini dell'usato)

dividere gli indumenti rimasti per genere (maglioni, t-shirt, pantaloni, camicette etc.)

Per organizzare l'armadio, prima di tutto occorre svuotarlo da oggetti inutili, in modo da creare spazio. Quindi, create gruppi, ad esempio, un luogo per tutti gli abiti, le maglie con i maglioni, pantaloni con pantaloni, e così via. Disponete i capi per colore e per frequenza di utilizzo. Ad esempio, se di solito indossate camicie e giacche per il lavoro, appendeteli nella parte frontale e centrale dell’armadio, poi coordinate il resto a seconda del colore. In tal modo sarà semplice per voi trovare esattamente quello che vi occorre al mattino. Fate lo stesso con le calzature e gli accessori e anche se non si dispone di contenitori, utilizzate appendini vuoti per appendere sciarpe, cinture, collane e borse. Allineate le calzature per categoria (scarpe da lavoro, scarpe da ginnastica, scarpe week-end.

Un armadio pulito e ordinato è quello dove non si accumula nulla di inutile.

Le scatole

Prima di iniziare il cambio di stagione, dovete munirvi di scatole e contenitori. Alcune vi serviranno per mettere all’interno i vestiti che avete intenzione di buttare o vendere, altre saranno utili da inserire nell’armadio e avere tutto in ordine.

Ogni capo o accessorio può essere conservato in scatole con caratteristiche differenti.

Quelle con struttura a cassetto permettono di avere una piccola cassettiera all’interno dell’arredo. Se hanno la parte frontale trasparente vi aiuteranno a capire il contenuto con un colpo d’occhio.

Quelle colorate sono perfette per aiutarvi a distinguere il contenuto in base alla tinta, mentre quelle piccole sono l’ideale per contenere all’interno accessori, come cinte o borse, ma anche scarpe.

Come fare il cambio di stagione

La prima cosa da fare è svuotare l’armadio del suo contenuto, sistemando i vestiti sul letto in base alla tipologia o all’uso. Una volta che l’armadio è sgombro, dovete togliere la polvere con un panno in microfibra e successivamente lavare le superfici.

Può capitare che all’interno si formi la muffa, riconoscibile dal cattivo odore. Per eliminarla potete usare una soluzione formata da aceto di mele, olio di tree oil e olio essenziale di ginepro.

Per scongiurare il rischio che ritorni, potete ricorrere a rimedi naturali. Lavanda e alloro hanno un potere antimuffa, quindi potete creare un infuso con queste piante a cui aggiungere un cucchiaio di bicarbonato e mezza tazza di aceto bianco. Spruzzatelo sulla superficie e lasciatelo agire per mezz’ora. Successivamente pulite con un panno umido e asciugate l’intera superficie.

Pulito l’armadio è arrivato il momento di analizzare capo per capo e decidere se conservarlo o darlo via. Per resistere all’istinto di conservare tutto, dovete capire le condizioni dell'abito, quante volte lo avete indossato o se vi sta bene. Se non merita di essere "salvato" perché vecchio e rovinato, allora meglio buttarlo. Nel caso in cui è un capo che non vi piace più, potete decidere di venderlo o regalarlo.

Una volta selezionati i vestiti da tenere, controllate se devono essere lavati, se dovete fare qualche rattoppo e se le tasche di pantaloni o giacche sono vuote. Senza fare questo check, si rischia di conservare soldi o appunti importanti e di trovarli sono nella stagione successiva.

I capi puliti e in buono stato a questo punto devono essere piegati con cura e conservati nelle diverse scatole. Per praticità meglio sistemare le maglie tutte insieme, mentre i pantaloni in un altro contenitore, per ritrovarli facilmente durante il prossimo cambio di stagione.

A questo punto le scatole e i sacchetti dovranno essere sistemati nella parte alta dell’armadio, nel letto contenitore o in una stanza adibita a questo.

Organizzare l’armadio

Ora dovete sistemare i vestiti che indosserete in autunno e inverno. Anche in questo caso meglio fare un check e ricontrollarli per vedere se sono ancora in buono stato e se il capo su cui eravate in dubbio continua a piacervi o deve essere tolto.

Fatta questa ricognizione dovete sistemare gli abiti nell’armadio in modo pratico e funzionale. Le camicie, i tubini e le giacche devono essere appese alle grucce per non farle stropicciare, lo stesso vale per i pantaloni.

Le maglie e i maglioni devono essere piegati e suddivisi in cassetti o ripiani in base al colore o alla tipologia di utilizzo (tempo libero, lavoro, occasioni importanti). Se amate sciarpe o le cravatte potete arricchire l’armadio con accessori pensati per tenerli in ordine. Per diffondere un piacevole aroma e prevenire la formazione di muffa potete usare dei sacchetti alla lavanda.

Gli indumenti da dare via

CASSONETTI GIALLI

Attraverso il lavoro di 4 Cooperative Sociali del Consorzio Prisma (Elica e Insieme di Vicenza, Il Cerchio di Valdagno, Ferracina di Bassano) gli indumenti vengono raccolti, selezionati ed avviati al "riuso e riciclaggio".

Il vestiario raccolto con i camion, nel rispetto delle normative vigenti, viene inviato ai centri di selezione delle aziende specializzate con le quali sono stati stipulati accordi di compravendita.

Una volta selezionato, il 50% del materiale raccolto è destinato al riciclaggio dei tessuti, impedendo che questo materiale di scarto finisca in discarica. L'altro 50%, in buone condizioni, entra nel mercato del vestiario usato.

INDUMENTI USATI

Per la raccolta differenziata degli indumenti usati sono disponibili contenitori di colore giallo.

INDUMENTI IN BUONO STATO

Se il capo è ancora in buono stato per essere riutilizzato, alla Cooperativa Insieme di Vicenza c'è un mercatino, che potrà dargli nuova vita attraverso il commercio solidale.

