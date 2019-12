Albero di Natale vero o sintetico?

Tra gli addobbi più amati, c’è senza dubbio l’albero, non c'è il clima di Natale se la sera non risplendono le sue luci.

Ora basta tirar fuori palline, festoni, fiocchi e ghirlande e scegliere l'albero. Ci sono quelli in miniatura per chi ha poco spazio, quelli bianchi per chi vuole una decorazione più moderna o quelli tradizionali per chi ama lo stile classico.

C'è chi vuole un'abete vero in questo caso si consiglia di acquistarlo con le radici (in modo da poterlo ripiantare successivamente), proveniente da vivai autorizzati (dalla forestale) con un contrassegno di riconoscimento che indica il luogo d'origine e il nome del vivaio.

Attenzione percè che gli abeti all'interno delle abitazioni soffrono per l'eccessivo calore. Una buona regola quindi è di annaffiarli spesso.

L'albero sintetico invece è pratico e facile da gestire, non "sporca" la casa e non necessita di cure. Inoltre, evita i disboscamenti pur mantenendo il rispetto delle tradizioni.

Secondo Fare Verde, infatti, scegliere un albero di Natale finto significherebbe salvare la vita di centinaia di abeti, contribuirebbe dunque ad evitare la strage di abeti che ogni Natale rischia di verificarsi. Secondo Fare Verde, la tradizione dell’albero di Natale appare ormai svuotata del proprio significato simbolico.

La logica consumistica ha preso il sopravvento e generato un circolo vizioso di abeti che vengono commercializzati volutamente evirati delle radici, dunque già morti, con il chiaro intento di favorirne l’essiccamento e un ulteriore acquisto l’anno successivo. Fare Verde si esprime dunque sia a favore dell’addobbo di piante vive già presenti in giardino e dell’addobbo dell’abete sintetico per coloro che vivono in appartamento e non hanno lo spazio adatto per prendersi cura di un abete vero o per trapiantarlo.

Albero vero

L’albero naturale solitamente proviene da coltivazioni dedicate spesso situate in zone collinari o montane altrimenti destinate all’abbandono e al conseguente degrado idrogeologico.

Dopo le feste puoi piantarlo in giardino o donarlo al Comune per il rimboschimento.

Basso impatto ambientale: se dovesse morire verrà smaltito e trasformato in compost.

Assorbe CO2, rilascia ossigeno e i suoi oli essenziali profumano la stanza che lo ospita.

Svantaggi: la natura non è regolare, preparati ad avere un puntale un proprio dritto e ad addobbare rami non simmetrici.

Va sistemato in un luogo fresco e luminoso (lontano da caloriferi e caminetti) e deve essere curato e bagnato per evitare la caduta degli aghi.

Prezzo: a partire da € 40 per un albero di 120 cm.

Albero sintetico

Lo metti dove vuoi (anche vicino al calorifero!), non ha bisogno di nessuna cura particolare e dopo le feste lo smonti e lo riponi facilmente.

Dura a lungo: un albero sintetico resiste a montaggi e smontaggi per circa 10/15 anni.

Svantaggi: è fatto con materiali sintetici che impiegano circa 200 anni prima di degradarsi nell’ambiente.

Solitamente proviene da paesi asiatici e quindi il suo trasporto causa pesanti emissioni di CO2.

I modelli molto economici spesso non rispettano le norme di sicurezza (controlla sempre il marchio CE) e risultano anche di qualità scadente: sono infatti poco stabili e gli aghi tendono a staccarsi.

Prezzo: un albero sintetico e smontabile, alto circa 120 cm, parte da un costo minimo di € 20.

