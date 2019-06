5 consigli per un restyling estivo del bagno

Alcuni consigli per un restyling estivo del bagno: tendenze 2019

La bella stagione è sinonimo di freschezza e novità, anche in casa. La voglia di sole e colori si rispecchia anche nel rinnovo delle stanze, compreso l’arredo bagno.

Che si voglia rivoluzionare l’intero ambiente o che ci si voglia concentrare solo sui dettagli, questo è il momento giusto per farlo!

Stanza del benessere, il bagno arredato come una spa in case sempre più piccole, per rendere bello e razionale tutto questo viene in soccorso un arredo personalizzabile, sanitari tecnologici, mobili bagno flessibili pensati per durare e ricerca di un comfort vero e quotidiano, alla portata di tutti.

Ricordiamo come siano sufficienti cinque passi per rendere un bagno bello

Colori tenui o accesi in contrasto, sanitari tecnologici, mobili bagno flessibili pensati per durare e ricerca di un comfort vero e quotidiano, alla portata di tutti.

Mobili per il bagno che possono essere installati sia in orizzontale che in verticale, distribuiti in tutta la stanza e in una vasta gamma di colori, profondità e dimensioni dei componenti.

Ecco gli elementi essenziali per l’arredamento del Tuo Bagno per questa estate!

cambiare il colore delle pareti

Sostituzione del water

Sostituzione del lavabo

Sostituzione della vasca - se presente - con una doccia a filo pavimento

Inserimento di accessori necessari, come la doccetta accanto al wc, porta sapone e porta asciugamani

Alcuni consigli a costo minimo per rendere più bello e luminoso il bagno

1. Eliminare

Nel corso dell’anno, soprattutto durante l’Inverno, si tende ad accumulare prodotti. Creme utilizzate magari solo una volta, spazzolini da buttare, campioncini… Affrontate la bella stagione eliminando tutto ciò che non è necessario, partendo così da una stanza minimale e organizzata, sulla quale dare il vostro tocco.

2. Pulire a fondo

La polvere si accumula facilmente quando le finestre sono aperte quasi tutto il giorno. Prendetevi un’intera giornata e dedicatevi a una pulizia profonda della stanza. Vani a giorno, cassetti, box doccia, vasca e piastrelle: nulla dovrà sfuggire.



3. Rinnovare la biancheria

Eliminate i colori più scuri e date un tocco vivace e luminoso alla stanza. Scegliete asciugamani in morbido cotone o in tessuti tecnici in grado di asciugarsi velocemente. Per un tocco di design abbinate il loro colore all’oggettistica.



4. Accessori

Porta-spazzolino, porta-saponetta, accessori vari: buttate quanto è rovinato e accantonate per qualche mese gli oggetti troppo pesanti e scuri. Immaginate di essere lo stylist di un servizio fotografico e scegliete oggettistica colorata e leggera, funzionale ma anche con appeal estetico.

5. Aggiungere un tocco naturale

Piante e fiori: in Estate sono apprezzate nella sala da bagno. Anche in questo caso sceglieteli in abbinamento ad arredo e oggettistica, creando così un’armonia in tutta la stanza.



Ecco alcuni indirizzi per rinnovare il bagno a cui rivolgersi a Vicenza e provincia

Idra Srl - Punto vendita e showroom di Malo

Indirizzo: Via Gorizia, 18, 36034 Malo VI

Telefono: 0445 589288

Progetto Bagno e Casa

Ristrutturatore di bagni

Vicenza VI

0444 301332



Minuzzo Srl

Arredo bagno

Vicenza VI

0444 302230



Idroven S.R.L.

Arredo bagno

Vicenza VI

0444 511328



Il Tuo Bagno

Arredo bagno

Vicenza VI

0444 145 3507



Gaiv Soc.Coop. R.L.

Idraulico

Vicenza VI

0444 348495



Arredamenti Guerra S.r.l.

Negozio di mobili

Vicenza VI

0444 510251



Le Nuvole Casa & Design

Arredo bagno

Cresole VI

0444 987078



F.lli Beltrame Spa

Arredo bagno

Torri di Quartesolo VI

0444 387214



Commerciale 98 Srl

Arredo bagno

Vicenza VI

0444 278963

Pellizzari Fratelli Spa

Arredo bagno

Arzignano VI

0444 459011

Prontobagno Discount

Arredo bagno

Dueville VI

0444 592375

Foto: Facebook