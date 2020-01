Come isolare casa dal freddo con semplici accorgimenti

La casa è il luogo in cui ci rifugiamo dopo una giornata di lavoro. Soprattutto in inverno il sogno di tutti è entrare in un appartamento caldo e accogliente. In questo caso avere le stanze isolate termicamente è fondamentale, anche perché con i giusti accorgimenti è possibile avere un netto risparmio. Non c'è solo il “cappotto” come soluzione ultima ed efficiente per l'isolamento termico: esistono infatti molti modi per migliorare la “resistenza” al freddo della nostra abitazione, anche stanza per stanza, riducendo di fatto il calo delle temperature durante la nostra assenza, migliorando l'efficienza energetica della struttura (che di fatto porta ad avere un risparmio significativo in bolletta). Vediamo alcuni utili consigli per l'isolamento termico (fai da te e non) di casa.

Sposta mobili. Potrebbe sembrare semplice, ma lo spostamento di qualsiasi mobile che copre i radiatori o altre fonti di calore avrà un impatto enorme sul calore della tua stanza.

Usa le tende . Un altro molto semplice: fai buon uso delle tue tende. Tienile aperte durante il giorno per garantire alla tua casa i benefici del calore del sole. Al tramonto chiudi tende e tapparelle per impedire la fuoriuscita di calore.

Utilizzare il calore del forno . Invece di chiudere la porta del forno al termine della cottura, lasciarla aperta e consentire a tutta l'aria calda di riscaldare la stanza.

Imposta i timer. E' più efficiente impostare il timer della caldaia, per dare alle stanze il tempo necessario per riscaldarsi, piuttosto che alzare il quadrante quando si sente freddo. Questo perché le caldaie si riscaldano a velocità costante, indipendentemente dalla temperatura.

Riflettori per radiatori. Prendi in considerazione l'installazione di riflettori per radiatori, che reindirizzano il calore irradiato dalla parte posteriore dei radiatori nella stanza anziché attraverso le pareti. Può ridurre fino al 45% di energia persa.

Isolare le pareti

Per avere un ambiente alla giusta temperatura senza dispersione del calore, l’isolamento delle pareti esterne è importantissimo.

La soluzione migliore è quella di utilizzare pannelli in poliestere. Questi resistono alla muffa, alla carica dei batteri e sono atossici. Inoltre, hanno un costo ridotto rispetto alle altre soluzioni.

Se invece volete un’alternativa rapida, potete scegliere di spostare tutti i mobili sulla parete che dà all’esterno, perché crea una barriera contro il freddo che penetra da un muro spoglio.

Infissi

Gli infissi hanno un ruolo centrale per quanto riguarda l’isolamento perché limitano gli spifferi e in estate proteggono dal caldo eccessivo.

I migliori sono quelli a doppio vetro, perchè le lastre separate permettono di respingere di più il freddo che rimane incastrato nella fessura.

Se sostituirli costa troppo, potete scegliere di cambiare le tapparelle. Quelle ideali sono bianche o argento, perchè se in estate respingono i raggi del sole, in invero trattengono il calore all’interno.

Soluzioni ancora più economiche sono le guaine termo isolanti. Facili da installare, possono essere applicate in pochi minuti grazie al nastro biadesivo. Perfetti su infissi che non hanno un taglio termico, isolano la casa dal freddo.

Pannelli termoriflettenti

Per chi è alla ricerca di una soluzione pratica e rapida ci sono i pannelli termoriflettenti. Questi sono dei fogli d’alluminio che isolano dal freddo le pareti di casa e diffondono il calore che proviene dai termosifoni.

Il foglio d’alluminio, ignifugo e atossico spinge il calore verso l’interno della casa isolando le pareti dal freddo esterno.

Paraspifferi e tappeti

La soluzione più pratica e poco invasiva è quella di mettere i paraspifferi ai bordi delle finestre o delle porte. Nel corso degli anni quelli in stoffa riempiti con la sabbia, sono stati sostituiti da quelli realizzati in materiale isolante e rivestiti di PVC.

Infine, anche i tappeti possono essere dei comodi isolanti, ma di design. Questi tendono a creare una barriera per il pavimento impedendo infiltrazioni e il raffreddamento della stanza.

Prodotti per isolare la casa termicamente

Pannelli in poliestere

Paraspifferi Imbottito

Guarnizione Sottoporta

Pannelli termoriflettenti