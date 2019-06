Scopri come igienizzare la lavatrice, con il caldo è una operazione da fare

Come pulire la lavatrice, ecco alcuni consigli utili per igienizzare al meglio l’elettrodomestico più utilizzato e amato dalle donne di mezzo mondo. Sì perché se proprio lei, la lavatrice, deputata alla pulizia di capi e indumenti, biancheria intima e casalinga, se non è pulita a dovere il rischio che il livello di igiene coli a picco è alto. Ecco, quindi, i suggerimenti preziosi per garantire alla lavatrice il livello di pulizia che merita. Per la pulizia periodica della lavatrice si può optare per l’utilizzo di detersivi e detergenti specifici.

Per avere un bucato sempre profumato, e per prevenire la comparsa di cattivi odori nella lavatrice è bene intervenire con una pulizia profonda periodica, il calcare e la muffa sono le cause da eliminare. E’ opportuno prendere le giuste precauzioni, in modo tale da prevenire la formazioni di cattivi odori e allungare la vita di uno degli elettrodomestici più usati in casa.

Come pulire l’esterno della lavatrice

Per pulire bene la lavatrice si parte sempre dall’esterno; per igienizzare lo sportello basta semplicemente uno spray sgrassante, oppure, tra i rimedi naturali vi consigliamo di utilizzare acqua e aceto.

Come pulire il cestello della lavatrice e le guarnizioni

Partite lavando la vaschetta dei detersivi con un po’ d’acqua calda e uno sgrassatore; mentre per la parte interna vi consigliamo di procedere con un panno umido imbevuto in acqua e bicarbonato, oppure, acqua e succo di limone.

Dopo aver igienizzato tutto l’oblò, compresa la guarnizione intorno, procedete con un lavaggio a vuoto a 90°, in modo da eliminare eventuali residui e batteri. Nella guarnizione ed anche nel cestello vi sono ristagni d’acqua, residui di sapone e impurità che col tempo contribuiscono a creare un ambiente poco igienico dove i batteri prolificano all'interno della vostra lavatrice. Confermato anche da quell'odore che a volte si sente aprendo lo sportello!

Da non dimenticare che, almeno una volta l’anno, va pulito con attenzione il filtro della lavatrice. Perché è proprio qui che finiscono per incastrarsi tutte le impurità e potrebbero intasarlo e compromettere il funzionamento dell’elettrodomestico.

Dopo ogni operazione di pulizia, meglio asciugare tutto bene, per evitare l’insorgenza della muffa. Allo stesso scopo, dopo aver usato la lavatrice, è fondamentale lasciare sempre lo sportello aperto per poter fare evaporare ogni singola gocciolina.

Almeno una volta ogni mese sarebbe meglio effettuare un ciclo di lavaggio a vuoto, selezionando un programma igienizzante ad alta temperatura. Le vaschette e tutte le parti removibili della lavatrice meritano una dose di attenzione, pulizia e igiene extra.

Il bicarbonato di sodio è un ottimo alleato per le pulizie di casa: un detergente naturale ed ecologico che aiuta a pulire, igienizzare, profumare e non solo. Sono infatti diversi gli usi del bicarbonato in casa: è efficace per pulizia di pavimenti e superfici lavabili, per scorstare il forno e per profumare e igienizzare le scarpe.

Se la vostra lavatrice ha bisogno di una manutenzione più accurata, vi consigliamo di rivolgervi a un esperto, ecco alcuni indirizzi utili in città:

Oltre ad effettuare interventi d'assistenza tecnica e riparazione, SAMILA SERVICE fornisce un'ampia gamma di prodotti professionali e di alta qualità per la cura e la manutenzione degli elettrodomestici. Ogni riparazione viene eseguita entro 48 ore dalla chiamata, con la massima cura ed efficacia. I costi della manutenzione e assistenza rispettano il tariffario previsto dall'Unione Consumatori e dalla Camera di Commercio di Vicenza, per garantire un ottimo rapporto qualità prezzo. Non esitare a contattarci per richiedere assistenza, informazioni, o un semplice consiglio!

Samila

Strada Postumia, 120 Vicenza

0444 560776 - 0444 563137

-------------------------------------------------------------

Cleaning & Care: prodotti per la cura degli elettrodomestici Avere una casa dotata di elettrodomestici moderni e performanti è gratificante, così come vederli durare a lungo mantenendo sempre le massime prestazioni.

Centri assistenza elettrodomestici

Telemec2

Via Zamnehof 683 (VI)

T. 0444239515 / F. 0444911853