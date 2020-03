Coronavirus rimane nell'aria e nelle superfici? Come difendersi

Il nuovo coronavirus resiste sugli oggetti inanimati e sulle superfici? E se sì, per quante ore? E soprattutto, per quanto tempo resta in grado di infettare? Le piccole gocce di saliva che produciamo quando parliamo, tossiamo o starnutiamo – potenzialmente contenenti il virus se siamo infetti – possono non solo raggiungere direttamente un’altra persona nelle vicinanze, ma anche depositarsi sulle superfici degli oggetti intorno a noi e sulle nostre mani, da dove possono raggiungere un altro individuo in un secondo momento.

Basandosi infatti sulle informazioni provenienti da studi recenti, sappiamo che anche SARS-Cov-2, come tanti altri virus, rimane attivo per diverso tempo fuori dall’organismo, sulle superfici e sui tessuti. dicono i medici del San Raffaele di MIlano.

Quanto resiste

Informazioni preliminari suggeriscono che il virus può sopravvivere fino a 72 ore su plastica e acciaio, fino a 24 ore sul cartone e solamente 4 sul rame.

Lo studio condotto negli Usa rileva che il virus è rintracciabile in aerosol in una stanza per oltre 3 ore e che, ad una temperatura compresa tra i 21-23°C - grosso modo quella delle nostre abitazioni - ad un tasso di umidità del 40%, la sua capacità di infettare è:

- cartone: si dimezza in circa 5 ore, si abbatte dopo circa 24 ore

- rame: si dimezza in circa 2 ore, si abbatte dopo circa 5 ore

- acciaio inossidabile: si dimezza in circa 6 ore, si abbatte in oltre 48 ore

- plastica: si dimezza in circa 7 ore, si abbatte in oltre 72 ore.

I luoghi pericolosi

Aule, sale riunioni, centri commerciali e supermercati, i luoghi in cui i contatti sono stretti, in queste situazioni è importante mantenere la distanza di sicurezza.

La trasmissione attraverso superfici contaminate

Le superfici più esposte a questo genere di contagio comprendono, per esempio:

le maniglie delle porte

le pulsantiere degli ascensori

i cellulari

i sostegni per aggrapparsi sui mezzi pubblici.

Come disinfettare

L’utilizzo di comuni disinfettanti è in grado di ridurre al minimo e annullare la capacità del virus di trasmettere l’infezione.

In particolare, si consiglia di pulire le superfici utilizzando:

disinfettanti contenenti alcol al 75%;

disinfettanti a base di cloro all’1%, come la candeggina.

Il sistema più valido per ridurre il rischio di contagio rimane comunque il lavaggio delle mani, spesso e bene, con acqua e sapone e per almeno 20 secondi.

