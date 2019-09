Affittare una stanza a studenti: scopri i prezzi e le regole

Affittare casa a studenti universitari è in genere un’ottima idea per sfruttare appartamenti vuoti situati nei pressi degli istituti universitari e ricavare un profitto molto più alto di quello che si ottiene in genere concedendo la casa in affitto a un’intera famiglia. Anche a Vicenza c'è molta domanda a vedere i siti universitari.

A livello nazionale il 9,4% di chi cerca in affitto è rappresentato da studenti, le tipologie più affittate sono il bilocale (36,1%) ed il trilocale (32,1%), mentre i contratti maggiormente stipulati sono quelli transitori.

I ragazzi che cercano casa sono attenti alla distanza dalla facoltà universitaria per abbattere i tempi di spostamento, la presenza dei servizi, la tranquillità della zona oltre che lo stato dell’immobile e dell’arredamento. Spesso l’appartamento è condiviso con amici per poter risparmiare. La notevole domanda di posti letto, l’offerta non sempre adeguata e, in alcune città, anche in diminuzione stanno spingendo diversi investitori verso operazioni di student housing o comunque, in generale, alla creazione di posti letto.

Al vantaggio economico corrispondono dei rischi

Prima di affittare casa a studenti sarebbe opportuno conoscere il vicinato dell’appartamento: persone anziane o particolarmente intolleranti.

Consigli per affittare casa a studenti

Al momento di affittare le singole camere di un appartamento invece che la sua interezza, è necessario stabilire alcune cose:

Fissare il numero degli inquilini in proporzione ai servizi igienici e dell’ampiezza degli spazi.

Ogni stanza deve essere dignitosa e avere la mobilia necessaria.

Chiedere una caparra proporzionata: è sempre necessario richiedere una caparra, ma chiedere più di due mensilità in aggiunta a quella corrente di solito allontana i possibili affittuari.

Affidare agli inquilini la ricerca di altri affittuari: questo permetterà agli inquilini di scegliere persone che ritengono idonee alla convivenza e allo stesso tempo eviterà al proprietario molte incombenze.

I rischi

Gli studenti universitari alla prima esperienza fuori dalla casa dei genitori potrebbero pagare in ritardo l’affitto o le utenze

La soluzione migliore è pagare le utenze e inserire il costo nel canone d’affitto.

Potrebbero danneggiare gli arredi della casa: quindi fare un elenco di ciò che viene fornito con la specifica di dover restituire ogni cosa integra al momento di lasciare l’appartamento pena il versamento di una cifra stabilita.

Contratto ad uso transitorio

L'affitto di una singola stanza di un immobile è una pratica molto diffusa e completamente legale. Il contratto d’affitto per stanze studenti è detto di locazione ad uso transitorio: con questa tipologia di contratto è possibile affittare casa a studenti per un periodo massimo di 18 mesi.

Prezzi

I prezzi degli appartamenti in affitto sono aumentati per tre anni di fila. Per una camera singola si spendono dai 250 euro ai 450 euro al mese, il 9% in più in confronto a tre anni fa.

COSA CHIEDONO GLI STUDENTI

Gli studenti universitari in affitto cercano anzitutto comodità.

L’alloggio deve essere anzitutto vicino all’università e ben collegato.

Poco esigenti in fatto di arredamento , figura solo al quarto posto delle preferenze degli studenti fuori sede, dopo vicinanza, privacy e collegamenti agevoli.

, figura solo al quarto posto delle preferenze degli studenti fuori sede, dopo vicinanza, privacy e collegamenti agevoli. La lavatrice è molto richiesta, wi-fi e aria condizionata non sono prioritari

A chi rivolgersi a Vicenza per una stanza



Affittacamere vicenza.it

Tante comodità, camera con bagno, tv, wi fi gratuito, e una mini cucina ad un prezzo super abbordabile.

Vicinanza al centro, camera ben arredata, molto pulito e gestori gentili.

Indirizzo: Contro S.bortolo, 5, VI

Telefono: 0444 920950



CONVITTO SAN FILIPPO NERI

Via Filippini, 2 - 36100 Vicenza - tel. 0444 544339

- Convitto privato

- Maschile e Femminile

- 45 posti letto

- Stanze singole e doppie tutte dotate di bagno, arredate e dotate di attacco tv.

- Spazi in comune: palestra, centro giovanile, centro studio, sala tv con frigorifero a disposizione

- Connessione veloce a fibra ottica

FONDAZIONE LEVIS PLONA

Porta S. Croce, 55 - 36100 Vicenza - tel. 0444 322781

- Convitto privato

- Femminile

- 20 posti letto

- 20 stanze singole con bagno in comune (solo 2 con bagno privato) arredate e dotate di attacco tv - Spazi in comune: aula studio, cucina attrezzata a disposizione degli ospiti



CASA BEATO CLAUDIO GRANZOTTO

Via Pasi 10 - 36100 Vicenza - tel. 0444 502066

- Convitto privato

- a disposizione degli studenti 7 miniappartamenti con camera condivisa a 2 letti, arredati e accessoriati di tutto, biancheria, stoviglie e pentole compresi.