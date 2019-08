Garage e box auto a Vicenza: costo e modalità per contratto

Trovare un posto dove parcheggiare quando si torna dal lavoro non è facile, inoltre si fa sempre più necessario mettere al sicuro l’automobile da eventuali furti o danneggiamenti la notte: per questo in molti stanno cercando un garage.

Basta un clic su uno dei tanti portali web specializzati per scoprire che anche a Vicenza l'offerta non manca, il canone va da 60 a oltre 100 euro al mese.

Non è raro trovare persone che pur avendo un garage, non lo sfruttano al meglio perché privi di macchina e quindi lo adibiscono a ripostiglio ma ora vista la domanda lo mettono nel mercato perchè i box auto si possono locare anche separatamente dalle abitazioni e non ci sono vincoli di durata.

Quando si parla di contratto di affitto di garage ci si riferisce a una forma di locazione molto diffusa, ovverosia quella avente ad oggetto dei box auto. Ad essa si ricorre soprattutto (ma non solo) nei centri storici delle città, dove è difficile trovare parcheggio e molti appartamenti sono sprovvisti di box.

Durata

La locazione di box auto secondo la legge non ha vincoli di durata, questa viene stabilita dalle parti liberamente, senza alcun tipo di restrizione minima e massima.

Canone

Canone di locazione, ovverosia al prezzo corrisposto dall’affittuario al locatore viene stabilito, sempre secondo la legge, liberamente tra le due parti seguendo i valori di mercato.

Registrazione del contratto

Come tutte le locazioni va sempre e comunque registrata ogni qualvolta la sua durata sia pari o superiore a 30 giorni l'anno.



Imposta di registrazione e spese

L'imposta di registrazione è calcolata in percentuale rispetto all'importo del canone pattuito ed ammonta al 2% dello stesso, con un minimo di 67 euro per la prima annualità.

L’imposta può essere versata sia in un'unica soluzione che di anno in anno, nel termine di trenta giorni dalla scadenza dell'annualità precedente.

Al momento della registrazione, poi, vanno versati 16 euro a titolo di imposta di bollo ogni quattro facciate di contratto.

Tutti i costi di registrazione, salvo che le parti stabiliscano diversamente, sono ripartiti tra locatore e conduttore in eguale misura.

Per poter procedere alla registrazione del contratto di "affitto" di garage, tenendo conto di quanto sinora detto, è necessario recarsi presso l'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e compilare il modello RLI. All'adempimento può provvedersi anche utilizzando i canali telematici dell'Agenzia delle entrate o incaricando un intermediario a ciò abilitato.

Ecco alcune Agenzie che si occupano di affitti a Vicenza

Agenzia Immobiliare

Maison David

Via Vicenza, 21 - (VI)

0444 371382

Lineaimmobiliare (S.R.L.)

Viale Trieste, 95

0444 515801

Agenzia Immobiliare Vicenza

Piazza Guglielmo Marconi, 15 - (VI)

0444 294182

Life Immobiliare Agenzia Immobiliare a Vicenza

Contrà S. Pietro, 69 - (VI)

0444 902164

Stabilia Trend Immobiliarei

Via Giovanni Prati, 8 - (VI)

0444 561200

Agenzia Castello di Paolo Tosato

Viale Roma, 16 - (VI)

0444 322104

Stabilia Zoso Immobiliare

Viale Trento, 326 - (VI)

0444 570366

Agenzia Immobiliare Abitare A Vicenza

Contrà Santa Caterina, 54 - (VI)

0444 144 3576

Immobiliare Dam Di Magagna Dario Alberto

Via Goffredo Mameli, 156 - (VI)

0444 569967



Tosetto Marino Agenti Immobiliari

Piazzale del Mutilato, 6 - (VI)

0444 324391



Bellieni Immobiliare di Bellieni Alessandro

Piazza Giacomo Matteotti, 16 - (VI)

0444 525262

La Corte Dei Miracoli Immobiliare

Piazzola S. Giuseppe, 4 -(VI)

0444 525218

Jolly Uno Immobiliare S. A. S. di Zannato Antonio C.

Via Lago di Molveno, 19 - (VI)

0444 928090

Agenzia Kasa - Grandi Agenzie

Via Legione Antonini, 132A - (VI)

0444 305077

Agenzia Immobiliare Italia Srl

Contrà S. Bortolo, 3

0444 920950

Giuliato&Battistin agenzia immobiliare

Piazzale del Mutilato, 7 - (VI)

0444 525447

Agenzia Immobiliare Vicenza

Via Legione Antonini, 146 - (VI)

0444 963900