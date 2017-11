Gomme da neve: obbligo dal 15 novembre

Dal 15 novembre fino al 15 aprile scatta l'obbligo di dotarsi di gomme invernali o di tenere nel bagagliaio le catene da neve.

Multe salate

In caso di violazione dell’obbligo di pneumatici invernali o catene, la sanzione varia in base al tipo di strada su cui è commessa l’infrazione: in un centro abitato è prevista una multa minima di 41 euro, mentre fuori da centri abitati si parte da 84 euro. In autostrada si va da un minimo di 80 a un massimo di 318 euro, con la decurtazione di 3 punti dalla patente.

In determinate zone, soprattutto montane, il decreto può essere esteso su ordinanza della Regione e dei Comuni interessati. Prima di mettersi in viaggio, quindi, è sempre opportuno consultare i siti degi enti locali.