Quando seminare il prato per averlo perfetto

Nel vicentino sono molte le persone che hanno potuto realizzare il desiderio di avere una casa con uno spazio esterno da vivere con la bella stagione. Altri decidono di acquistare un appartamento indipendente per avere un giardino personale e godere della natura anche in città.

Il prato è la parte più importante, e per avere un giardino bello e rigoglioso, deve essere curato e tenuto in ordine. Anche se richiede una manutenzione costante ricorrendo a tosaerba e innaffiatoi, si ottiene un bel tappeto verde che regala un aspetto del tutto diverso alla casa.

Molti pensano che per avere un prato bello e rigoglioso c’è bisogno di un esperto. In realtà se amate la natura e avete il pollice verde potete occuparvi personalmente della semina.

Non dovete fare altro che seguire la stagionalità e i nostri consigli e in poco tempo avrete un giardino pronto per essere sfruttato in estate.

Come e quando seminare il prato

La prima cosa da sapere quando si decide di seminare il prato con il fai da te, è l’importanza della stagionalità. I periodi migliori sono l’autunno e la primavera perchè il clima non deve essere troppo rigido. La temperatura ideale è sopra i 10° C perchè permette ai semi di germinare.

Stabilito il periodo dell’anno ideale, bisogna valutare anche il terreno. Quello perfetto è regolare e piano.

Se questo non è il vostro caso, allora dovete adoperavi per renderlo tale. Dovete rimuovere le pietre ed eventuali erbacce, come la gramigna. La pianta altamente infestante, se presente, rende vana la semina.

Eliminate le asperità, dovete spianare la superficie e aggiungere altro terreno dove necessario, facendo attenzione a immettere zolle leggere e friabili. Per avere la giusta preparazione zappatelo a mano con il rastrello che vi aiuterà a girare le zolle per avere un manto ricco di potassio e fosforo.

Inoltre, per far si che i semi attecchiscano, il terreno deve essere ben drenato e nel caso di una composizione arida, per dargli un aiuto in più potete aggiungere terriccio e torba.

Tipologie di semi

Prima di procedere con la semina, è importante capire quali semi sono adatti al terreno.

Ci sono quelli resistenti al calpestio , agli sbalzi termici e idrici che creano un prato verde scuro.

, agli e idrici che creano un prato verde scuro. Se il vostro giardino è ingiallito e rado allora dovete scegliere quelli adatti a contrastare questo fenomeno.

I più indicati sono un mix di semi che permettono di avere un prato bello, robusto e resistente anche con poca manutenzione e irrigazioni non frequenti.

Come seminare il terreno

Ora è il momento di spargere i semi. In un giardino di casa la superficie non è molto ampia, quindi potete farlo anche a mano. Camminando dovete spargere i semi prima in una direzione e poi nell’altra. Per farli entrare all’interno del terreno potete aiutarvi con un rullo che servirà anche per compattare la superficie.

A questo punto il prato deve essere irrigato, così da creare la giusta umidità per permettere ai semi di germinare. Dovete ripetere l'operazione sistematicamente fino a quando l’erba non arriva a circa 10 cm d’altezza. Per essere certi che il prato cresca rigoglioso, non dovete dimenticare i concimi che vanno scelti in base alle caratteristiche del terreno.

Alcuni dei migliori indirizzi del Vicentino dove trovare tutto per il giardinaggio

Garden Vicenza Verde

Vicenza - 0444 507749

-------------------------------

Garden Filippi

Vicenza - 0444 920432

-------------------------------------

Vivaio Piante e Giardini Tapparello Antonio

Vicenza - 349 837 4404

----------------------------------------------

La Ghianda Soc. Coop.

Vivaio

Vicenza - 327 233 1993

----------------------------------

Vivai Dalle Rive

Vivaio

Zugliano VI - 0445 330100

-----------------------------------------

Viridea Garden Center Torri di Quartesolo (VI)

Torri di Quartesolo VI - 0444 261301

----------------------------------------

Pesavento Macchine

Vivaio

Vicenza - 0444 562197

--------------------------------------

Maistrello Orto Giardino Cantina

Vivaio

Vicenza - 0444 206081

---------------------------------------

Vivai Fratelli Zanella

Vivaio

Malo VI- 0445 637007

----------------------------------------

GARDEN

Fiorista

Centro Commerciale Palladio

Vicenza - 0444 239053

------------------------------------------

CONSORZIO AGRARIO DEL NORDEST

Vicenza - 0444 288401

------------------------------------------------



AZIENDA AGRICOLA LISIERA

Vivaio

Lisiera VI - 345 928 0624

Prodotti online per la semina del prato

Semi per zone aride

Semi prato rustico e decorativo

Semi di erba da giardino

Rastrello

Irrigatore