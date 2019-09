Pulizie d'autunno in giardino: la manutenzione necessaria

E anche quest'anno l'estate è giunta al termine, si fa pulizia nell'orto, nel giardino, si attende che le nuove piantine messe a dimora diano i loro frutti autunnali, si osservano gli uccelli che migrano chissà dove, i colori diventano più caldi come per scaldare di più le giornate che si accorciano, le bestioline si preparano al gelo scavando tane e facendo provviste per l'inverno. E anche noi con l’arrivo dei primi freddi dobbiamo prepararci alla stagione invernale e prenderci cura dell'esterno: è arrivato il momento di fare le pulizie e trattare con prodotti protettivi le superfici, vanno spolverati e nettati tutti gli arredi, dovete togliere la terra e le foglie dal prato e dai vialetti, dovete liberare e pulire le grondaie, riavvolgere e mettere via i tubi di gomma per l’irrigazione. Vanno poi puliti anche il barbecue ed eventuali caminetti esterni, la cuccia e le ciotole degli animali domestici e i giochi da esterno dei bambini. Ricordatevi anche di lavare o sostituire lo zerbino, di controllare e oliare le cerniere delle porte e delle portafinestra, nonché il corretto funzionamento dell’apertura del garage.

Ecco la lista delle cose da fare

Raccogliere le foglie

L’autunno significa anche alberi spogli e foglie che cadono. Queste devono essere eliminate dal giardino, sia per motivi estetici sia per praticità. In questo un buon aiuto ce lo dà il soffiatore che le raccoglie e le mette nel sacco senza fatica.

Inoltre, le foglie possono diventare il luogo in cui funghi e batteri possono formarsi e proliferare durante l’inverno e attaccare le piante durante il periodo primaverile. La pioggia e la neve possono bagnare le foglie che andrebbero a formare un manto compatto difficile da rimuovere e rovinare così il pavimento.

L’autunno è il periodo in cui le piante che hanno avuto il massimo splendore durante l’estate devono essere curate. Per questo meglio eliminare i rametti secchi e le erbacce che potrebbero attaccare le piante durante l’invero.

Se avete fiori all’interno di vasi, potete proteggerli dal freddo mettendoli all’interno di una serra e nello stesso tempo per dargli il giusto nutrimento, potete raccogliere le foglie e la corteccia secca e trasformarla in pacciamatura da disporre sul terriccio della pianta.

Marmi, pietra, plastica, legno

Stendere un prodotto protettivo per consentire una buona conservazione dei materiali che rimangono alle intemperie.

Legno, alluminio e plastica, marmo, cotto, ceramica, ma anche persiane, mobili da giardino e gazebo, tutto quello che rimane all'eterno va trattato. Rivolgetevi ad un buon ferramenta per la soluzione migliore..

Attrezzi e arredi

Sia gli attrezzi che gli arredi non possono essere lasciati all’aperto in balia della pioggia, del vento e della neve. Devono essere protetti e messi al sicuro.

Per quanto riguarda sedie, tavoli, barbecue o divanetti l’ideale sarebbe conservarli all’interno di un garage o di un capanno. Protetti e al sicuro non si rovineranno e non saranno sottoposti alle intemperie autunnali.

Se non avete sufficiente spazio in garage o non possedete un piccolo capanno, per proteggerli potete utilizzare coperture pensate per i singoli elementi d’arredo. Non dovete fare altro che radunarli in un angolo del giardino o del terrazzo e coprirli.

Per quando riguarda gli attrezzi come vanghe o rastrelli prima di conservarli vanno ripuliti. Il manico di legno può essere trattato con una spazzola a setole rigide, per togliere i residui di terra, successivamente con una spugnetta umida pulite le restanti macchie ed infine asciugate con un panno in microfibra. Le parti metalliche devono essere ripulite con una spazzola dura. Se ci sono delle ammaccature dovute all’utilizzo devono essere appianate con il martello. Infine, prima di conservarle dovete passare uno strato di olio antiruggine e tamponare l’eccesso con uno straccio.

Per quanto riguarda le cesoie, meglio pulirle con un sapone neutro ed eliminare le incrostazioni con una spugnetta inumidita. Una volta pulite, anche queste devono essere ingrassate con olio specifico.

Terminata la pulizia potete conservarli in un capanno e per limitare l’ingombro potete appenderli al muro.

Per quanto riguarda gli attrezzi da giardino elettrici come il tosaerba, oltre a pulire i diversi componenti, controllare se ci sono delle parti rotte ed eventualmente sostituirle. Infine, non dovete far altro che eliminare la benzina residua, togliere l’olio e la candela.

Impianto d’irrigazione

In autunno, complici le piogge più frequenti, l’impianto d’irrigazione non serve più. Per quanto riguarda quello in superficie, i tubi devono essere staccati, svuotati e asciugati. L’irrigatore vero e proprio invece deve essere trattato con anticalcare, spazzolato e asciugato.

Per quanto riguarda gli impianti interrati basta chiudere l’acqua e proteggere con una copertura le elettrovalvole. Le centraline invece, devono essere scollegate e private della pila. Prima di conservarle bisogna ungere le guarnizioni con olio specifico.

