Geranio il fiore dell'estate: tante nuove idee per usarli

Reinventare giardini, balconi e terrazze in un vero e proprio paradiso di benessere? Si può! Con l’aiuto dei Gerani, ogni angolo della casa può diventare una vera e propria oasi di relax. Questi fiori di origine sudafricana hanno una fioritura davvero abbondante e richiedono poche cure, caratteristica che li rende perfetti anche per chi non ha il “pollice verde”. Grazie alla loro grande versatilità inoltre, si adattano perfettamente ad ogni ambiente e stile: dal classico al romantico, dal vintage al moderno.

Grazie a Pelargonium for Europe, portavoce delle ultime tendenze in fatto di Gerani, andiamo alla scoperta di tante idee: basteranno pochi tocchi per creare un giardino 'su misura', in base alle nostre esigenze, anche se si vive in città! E godere appieno di tutti i vantaggi di farsi avvolgere dal verde e dalla natura.

Il giardino

Un giardino è il luogo ideale per ritirarsi dal ritmo frenetico della routine quotidiana: tra il verde rilassante e i fiori dai colori vivaci è, infatti, più semplice rilassarsi. Grazie ai Gerani, simbolo della stagione estiva, e alla loro versatilità sarà semplice creare degli angoli molto speciali, fatti di dettagli che ben si intoneranno con l'arredamento e con il nostro mood del momento. Inoltre, queste piante non necessitano di molte cure, bastano poche semplici regole per garantire una fioritura ottimale. Quanto alla posizione: è bene prediligere le zone a pieno sole, o al massimo dell'ombra parziale.

ISPIRAZIONI SHABBY CHIC

"Nuova vita alla shopping bag": la vecchia borsa della spesa diventa un'originale fioriera creando un'atmosfera romantica e vintage. Basta solo riporvi all'interno dei Gerani fioriti, magari in tonalità delicate come il rosa, che creano magnifici contrasti con l'ambiente circostante.

"Riciclare scatole e latte": un'altra idea originale, per catturare sia la vista che l'olfatto, è creare una colorata composizione di erbe aromatiche, piante verdi e Gerani impiegando delle vecchie lattine, o le più classiche scatole dei biscotti, come vasi. Il loro riutilizzo non solo fa risparmiare soldi rispettando l'ambiente, ma è anche in linea con l'attuale tendenza dello "Shabby Chic". Importante: praticare qualche foro sul fondo permetterà all'acqua in eccesso di defluire.

Balcone o terrazzo

Che bello rincasare dopo un'intensa giornata di lavoro e concedersi del tempo per fermarsi un attimo: il balcone o il terrazzo, se organizzati nel modo giusto, possono diventare infatti il nostro rifugio ideale per fuggire dal ritmo frenetico della quotidianità e pensare per un momento anche a noi.

ISPIRAZIONI EFFETTO NATURA

"Sogni floreali" in terrazza: fiori e piante sono in grado di trasformare gli ambienti esterni della casa in piacevoli spazi per rilassarsi e sognare ad occhi aperti. L'alleato ideale? Il Geranio! Grazie ai suoi colori vivaci e all'abbondante fioritura, è perfetto per infondere immediatamente una sensazione di relax. L'idea in più? sistemare una poltroncina di vimini sospesa, creando una sorta di amaca ondeggiante dove lasciar vagare i pensieri.

"Contaminazioni naturali": carta da parati dalla stampa green, mobili e accessori in vimini, decorazioni in legno, il tutto mescolato con Gerani rossi e arancioni per creare un contrasto colore d'effetto.

I cestini di vimini sono perfetti per accogliere i vasi di Gerani colorati e in piena fioritura. Sistemare i Gerani dalle tonalità più brillanti all'interno di vasetti di metallo appesi qua e là renderà l'atmosfera ancora più calda e intima.

Pensando alla disposizione di tutti gli elementi, è sempre bene ricordare che i Gerani necessitano di luce in abbondanza.

Casa di città

Con i mobili giusti, le piante e gli accessori dai colori vivaci, in estate anche i balconi cittadini si trasformano in vere e proprie oasi di benessere.

ISPIRAZIONI 'MULTISENSORIALI'

"Mix di colori e profumi": i Gerani in abbondante fioritura combinati con piantine di pomodoro, ulivi, aranci, mobili colorati ed elementi decorativi creano atmosfera.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In tavola": mise en place d'effetto? Gerani di diversi colori, erbe aromatiche, peperoncino, pomodori e fragoline: l'unione di questi elementi, vi catapulterà in un'atmosfera dal sapore mediterraneo.