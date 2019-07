Scopri come costruire un barbecue in giardino: è facile e si risparmia

Hai la fortuna di avere un giardino? Allora non può mancare con la bella stagione la grigliata, se costruisci con le tue mani un barbecue in muratura, stupirai gli amici e sarai ancora più soddisfatto di quel che porterai in tavola.

Hai finalmente finito di arredare il giardino con delle belle luci che lo rendono scenografico, messo dei rilassanti divanetti, la sedia a sdraio per prendere il sole, eppure manca qualcosa: il re del giardino. Un bel barbecue dove potremmo finalmente scatenarci in grigliate a non finire, gustare le pietanze cucinate alla brace che sono le più buone.

Certo in commercio non mancano i modelli già pronti, e per tutte le esigenze. Ma per gli appassionati del fai da te sarà una sfida costruire un barbecue da zero, una sfida difficile ma non impossibile.



Un barbecue in muratura è razionale, pratico, comodo per tenerci molte cose, con un ampio piano di lavoro e cottura. La miglior soluzione per delle grigliate con la famiglia e gli amici, si sta all’aperto, si provano nuove ricette più elaborate, il profumo di arrostito si spande nell’aria, è l’aroma perfetto tra una birra e un aperitivo aspettando la cena succulenta.



Se decidete di farlo scegliete l’angolo del giardino contro vento, non c’è bisogno di permessi e in poche, facili mosse, si può realizzare un barbecue con pietra a vista, o in cemento. Bisogna pensare bene a come farlo, a uno o a due fuochi, alla forma che vogliamo dargli e se il combustibile sarà gas, legna, carbone.



In commercio ci sono molti modelli prefabbricati piccoli per chi ha poco spazio, essenziali per chi ama uno stile minimal o grandi e pieni di accessori per i re della griglia che non vedono l’ora di sfoderare le loro arti culinarie.

Come costruire un barbecue



LA BASE

Dopo aver ragionato sul punto migliore dove posizionarlo, si livella il terreno, si scavano le fondamenta, una buca di circa 30 centimetri, per l'intero perimetro.

Poi si butta il cemento lo si spiana perfettamente con la cazzuola e si lascia asciugare per 48 ore.

LA STRUTTURA

Si inizia posizionando i mattoni che verranno fermati con la malta, fino al raggiungimento dell’altezza desiderata. Perchè il muretto sia dritto, possiamo usare il filo di piombo.

Dopo aver costruito i 3 lati, dobbiamo innalzare altri due muri interni di 40 centimetri, per sorreggere la griglia. Per la “camera del fuoco” si usano mattoni refrattari, lasciando due inserti dove poter inserire la griglia.

Ora si può rivestire la struttura con le mattonelle in terracotta o il materiale che preferiamo.

E il nostro meraviglioso BBQ fatto con le nostre mani è pronto per stupire gli amici.

