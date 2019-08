Scopri quanto è utile lo spioncino elettronico per proteggere la tua casa

Capita spesso che qualcuno viene a suonare alla porta, nel momento in cui siamo in casa è tutto ok, il problema sorge quando non siamo presenti, non possiamo sapere le intenzioni di chi bussa alla nostra porta ! Qui ci viene in aiuto lo spioncino digitale. Nel momento in cui qualcuno si presenta davanti la nostra porta di casa inizia a filmare e scatta una fotografia inviandoci queste informazioni sul nostro telefono cellulare.

Semplice l’installazione, facilissimo l’utilizzo. Esternamente non è distinguibile da un tradizionale spioncino; pertanto chi è fuori non rileva la presenza di una persona all’interno.

Può essere montato su qualsiasi porta tradizionale o blindata, in presenza di un foro di soli 14 mm.

Come montare lo spioncino digitale

Montare uno spioncino non è complicato e può essere realizzato facilmente anche da chi non è abile con il fai da te. Di solito i modelli digitali hanno le stesse dimensioni di quelli classici, quindi basta smontare quello vecchio e posizionare quello nuovo.

I passaggi per montare lo spioncino sono semplici e veloci. Il principale è quello di fissare la telecamera nella parte esterna facendo passare il filo in quella interna prima di fissarla.

Ora dovete fissare il supporto del monitor nella parte interna. In questo caso basta un semplice nastro bioadesivo, ma per essere più sicuri potete anche utilizzare delle viti.

A questo punto dovete agganciare lo schermo della telecamera al cavetto e fissare il monitor alla porta.

Alcuni spioncini hanno anche il collegamento wifi, quindi dopo averlo montato dovete configurarlo con l’apposita app sullo smartphone, per controllarlo anche a distanza.

Una volta conclusa questa operazione l’apparecchio è pronto per essere usato come uno dei sistemi di sicurezza per vivere in modo sicuro all’interno della propria abitazione.

Un piccolo accorgimento in più, pratico ed economico, a tutela della nostra privacy e della nostra sicurezza.

COME FUNZIONA LO SPIONCINO

Lo spioncino digitale è un piccolo schermo a colori, da applicare allo spioncino, è facile da installare, premendo un tasto visualizza chi si trova di fronte al vostro portone di casa, ma non solo. Infatti, scatta automaticamente una foto a chi suona il campanello alla porta: tornati a casa, non dovrete far altro che guardare gli scatti per vedere chi è passato a cercarvi. L'alimentazione avviene tramite batterie che consentono circa 1200 utilizzi, e il pratico sistema di spegnimento automatico dopo 10 secondi di inattivitá permette di risparmiare energia. Può essere installato su tutte le tipologie di porte con spessore massimo di 72 mm, ed è dotato di suoneria incorporata. La memoria interna può conservare fino a 100 foto, sovrapponendo automaticamente le nuove alle vecchie una volta raggiunte le 100 immagini.

Lo spioncino è praticamente una telecamera a colori corredata di alimentatore è tutti i suoi cavetti per l'invio di immagini a monitor o tv. Non è una microtelecamera adattata ma è un vero e proprio spioncino che inserisce nel buco della porta come un tradizionale spioncino. E' eccezionale, quando suonano alla porta d'ingresso non c'è bisogno di andare a vedere chi è, ma dalla tv o dal tuo monitor collegato vedi sempre chiaramente chi è.

Lo spioncino digitale non è altro che una telecamera posta al posto del classico occhiolino delle porte d'ingresso. Questa innovazione tecnologica ha permesso la sostituzione del tradizionale spioncino e le nuove tecnologie consentono in ogni momento, ovunque ci troviamo di vedere chi è davanti alla nostra porta. Utile soprattutto se in casa ci sono anziani, grazie allo schermo possono riconoscere facilmente chi suona, e alle donne che abitano sole.



