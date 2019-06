Quale lavatrice acquistare? Ecco tutte le informazioni

Non sempre l'acquisto di un elettrodomestico è un'impresa semplice. In questi anni molti modelli innovativi sono stati introdotti sul mercato, con caratteristiche energetiche, di carico, di classe, capacità e velocità differenziate. Scopriamoli insieme

Una lavatrice ottimale deve essere sicuramente caratterizzata da una partenza ritardata, per programmare i lavaggi negli orari più economici (la notte), per fare una centrifuga regolabile, che consente a sua volta di ridurre i cicli ad ogni carico da lavare. Un fattore molto importante è sicuramente la sua capacità di autofornirsi di acqua calda presente nelle nostre case, in modo che l'elettrodomestico non debba prima riscaldare l'acqua. Vanno evitati i lavaggi a temperature eccessivamente alte (oltre i 60°) e quelli a cestello mezzo vuoto.

LA COSA PIU’ IMPORTANTE DI UNA LAVATRICE: LA SILENZIOSITA’

Se infatti dal punto di vista funzionale ne esistono in commercio di differenti tipi – a carico frontale o dall'alto, di dimensioni e capienza più o meno ridotte, a classe e consumi energetici inferiori o maggiori – da valutare a seconda delle più disparate necessità, dal punto di vista tecnologico, una delle varianti più evolute su cui puntare ad occhi chiusi e in grado di rispondere alle più attuali esigenze domestiche è proprio la lavatrice silenziosa, progettata per rimanere al di sotto dei 100 dbA (decibel) e talvolta dotata di specifici programmi ulteriormente silenziati per la notte.

Optare per una lavatrice silenziosa, risulta dunque un'ottima soluzione in svariati casi. Soprattutto in assenza di una vera e propria area lavanderia, poter disporre di un elettrodomestico a bassa rumorosità sarà infatti un grande vantaggio che permetterà di posizionarlo in ambienti come bagno o cucina, anche a ridosso della zona notte, senza che il suo funzionamento crei disturbo durante la quotidianità domestica nè agli eventuali vicini d'appartamento.

Per l'appunto, uno dei pro connessi a questa tipologia di lavatrice è la possibilità di farla funzionare anche durante le ore serali e notturne, per ottenere così sia un risparmio sulla bolletta elettrica che un'ottimizzazione in termini di tempo, senza doversi preoccupare sul fronte acustico.



Ecco i diversi modelli di lavatrice presenti sul mercato:

Lavatrici Carica Frontale: sono composte da un oblò in cui viene inserito il bucato, che può variare nelle dimensioni a seconda della capacità di carico, e un cestello interno solitamente in acciaio inox. Si differenziano per programmi di lavaggio, dimensioni, classe energetica e giri di centrifuga. Hanno una profondità di 60 cm.

Lavatrici Slim: con una profondità di 45 cm, ideale per chi ha problemi di spazio e collocamento in ambienti ristretti.

Lavatrici Carica dall'Alto: si caratterizzano per avere un’apertura con sportello verticale. Sono chiamate anche salvaspazio o compatte proprio perché hanno una larghezza ridotta rispetto alle lavatrici a carica frontale. Per questo sono molto utilizzate da chi non ha molto spazio in casa o da chi deve incastrare l’elettrodomestico in uno spazio ben definito.

Lavatrici da incasso: sono ideali per chi desidera nascondere la lavatrice.

Sono particolarmente indicate per chi ha già l’arredo o il mobilio predisposto e per chi non ha molto spazio per installarle in bagno. Sono chiamate anche a scomparsa totale e, solitamente, sono leggermente più strette rispetto alle lavatrici a libera installazione e sono tutte a carica frontale.

Le caratteristiche delle lavatrici da incasso non cambiano rispetto a quelle a libera installazione: i kg di carico, i giri di centrifuga, la classe energetica e altre peculiarità possono essere scelte in base alle proprie esigenze. Una delle poche cose in cui questi elettrodomestici differiscono è la dimensione.

Quali sono i suoi vantaggi? L’isolamento acustico a cui l’apparecchio è sottoposto, in quanto, essendo racchiuso all’interno di un mobile, il rumore durante il lavaggio e la centrifuga è sicuramente attutito. Ecco perché questa tipologia di lavatrice viene spesso inserita anche in cucina, non solo, quindi, per ragioni di spazio.

Un altro vantaggio da non sottovalutare è quello relativo all’impatto visivo.

