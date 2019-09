Domotica in casa: le finestre intelligenti

La domotica sta entrando nelle nostre case sempre di più. Se prima era una scelta riservata a pochi privilegiati, negli ultimi tempi è diventata accessibile a tutti grazie ai costi contenuti e alla concezione di abitazioni sempre più automatizzate.

Sono molti sono gli elementi della casa che sono stati influenzati dalla domotica, tra questi anche i serramenti.

Gestire l’illuminazione e la diffusione sonora, movimentare tende o tapparelle, regolare l’intensità delle varie lampade, sia tradizionali che a risparmio energetico, ora è possibile attraverso scenari preimpostati in funzione delle proprie esigenze.

All’interno di un edificio domotico le varie funzioni dialogano tra loro in modo completo e costante offrendo innumerevoli possibilità per facilitare le grandi come le piccole azioni quotidiane, garantendo sempre maggiore efficienza energetica, sicurezza, comfort e controllo.

L’automazione nei serramenti

Rispetto a cancelli e portoni, infatti, la motorizzazione dei serramenti, prevedendo la loro apertura e chiusura automatiche in funzione di determinate condizioni interne ed estere, consentono di risparmiare energia, compensando così un eventuale costo maggiore rispetto a un serramento “tradizionale”. Motorizzando i serramenti si possono infatti implementare due funzioni automatiche, il raffrescamento notturno e la ventilazione naturale o ibrida

Attraverso l’installazione di appositi sensori sulle ante delle finestre: all’aumentare o al diminuire della temperatura interna questi entrano in azione favorendo così, la naturale ventilazione degli ambienti di casa.

Allo stesso modo oscuranti e frangisole, sia interni che esterni, possono essere gestiti automaticamente: grazie ad un sensore con cui fissare dei parametri ottimali invariati nel tempo, si garantisce sempre il giusto livello di luminosità. La casa sarà così fresca e ventilata sempre sia di giorno che di notte.

Le applicazioni domotiche integrate ai serramenti permettono l’apertura o la chiusura della finestra da remoto.

Cosa significa?

Che se c’è un temporale improvviso o altri eventi non controllabili, possiamo chiudere le nostre finestre da lontano, senza tornare a casa. Inoltre, quando stiamo uscendo di casa e abbiamo il dubbio di aver lasciato qualcosa aperto, il sistema ci informa e possiamo chiudere senza rientrare. Oltre poi ad occupare poco spazio, sono silenziosi, si bloccano in modo automatico dinanzi ad ostacoli e, quelli montati sugli oscuranti, in caso di vento mantengono l’anta nella giusta posizione..

Come è uso comune gestire oggi i nostri elettrodomestici attraverso le App dello Smartphone, allo stesso modo è possibile controllare la chiusura e l’apertura di tapparelle, finestre e l’aereazione della casa grazie alla domotica.

Come far interagire i serramenti con il sistema domotico

In legno o pvc, le tipologie di finestre sono diverse, quelle perfette su cui montare i sensori e avere il massimo dei risultati, sono i serramenti in alluminio.

E’ possibile decidere la chiusura dei serramenti da remoto con una semplice app. In caso di temporali improvvisi, infatti, basta collegarsi con il telefono e le finestre verranno chiuse senza dover tornare a casa.

Il caldo e le estati lunghe, possono diventare un problema soprattutto nelle ore notturne. Capita spesso di passare notti insonni a causa delle temperature alte. Per avere una casa sempre fresca e ventilata risparmiando anche sui costi in bolletta, i sistemi automatizzati ci aiutano in questo campo.

Basta posizionare i sensori sulle finestre e queste verranno aperte o chiuse in base alla temperatura interna della casa o azioneranno il condizionatore, per ottimizzare al meglio i consumi, limitare gli sprechi e assicurarci notti serene.

Lo stesso sistema può essere applicato anche alle tapparelle. In questo modo si potrà avere sempre la giusta illuminazione nelle varie ore della giornata.

Domotica e sicurezza

I sistemi di allarme possono essere collegati alle porte o alle finestre segnalando l’intrusione dei ladri tramite la rottura dei vetri o in caso in cui le finestre vengono forzate.

tramite la rottura dei vetri o in caso in cui le finestre vengono forzate. La domotica applicata alla casa diventa fondamentale in caso di fughe di gas o incendi improvvisi. Grazie ad appositi sensori e all’app di riferimento verranno mandati avvisi su eventuali fughe per scongiurare ogni pericolo azionando i sistemi di sicurezza.

Domotica in casa: le aziende a cui rivolgersi a Vicenza

IL SERRAMENTO VICENZA

Piazza Vittorio Veneto, 7, Costabissara VI

0444.971852

CERA GIORDANO AUTOMAZIONI

Stradella S. Benedetto, 67/B – 36100 Vicenza (VI)

Telefono: 348 2711616

PortaStore Vicenza

Via dal Ponte, 92, 36040 Torri di Quartesolo VI

Telefono: 0444 381463

Domotic Solutions

36010 MONTICELLO CONTE OTTO (VI),

Via Todescan 2

Telefono: 3472724274

Vimar SpA

Viale Vicenza 14

Marostica VI

Telefono: 0424488600