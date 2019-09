Vuoi rinnovare casa? Ecco i consigli per darle un nuovo look spendendo poco

Siamo portati a pensare che per rinnovare l’arredamento della nostra casa serva un investimento importante, ma questo non è necessariamente vero. In realtà, infatti, bastano piccoli accorgimenti e una buona dose di creatività per cambiare il volto della tua casa.

Per rinnovare spendendo poco e facendo in fretta, il segreto non è rinunciare alla qualità, ma fare scelte precise:

Cambia l’ordine dei mobili o ridipingili

Inserisci delle note di colore

Mensole originali

Colora le pareti

Rivesti con nuovi tessuti

Effetto contrasto

Cambiare look invece di sostituire

Ricorrere al fai-da-te per piccoli lavori

Distribuire il budget a disposizione, destinando risorse maggiori a soluzioni irrinunciabili tipo un mobile di design

Il pavimento: uno sull’altro



Per avere velocemente e con una spesa contenuta un nuovo pavimento scegliere un laminato a base legno.

Porte vecchie: il bianco



Cambiare tipo di vetro o chiudere con pannelli in legno compensato dello stesso spessore del telaio della porta. Con una verniciatura finale a rullo di smalto bianco opaco e avrete un nuovo look.

Piastrelle del bagno e cucina: una mano di smalto



Se ancora in buone condizioni, le ceramiche e i rivestimenti alle pareti si possono semplicemente rinnovare nell’estetica ricoprendoli con prodotti specifici vetrificanti che ceramizzano.

Le pareti: basta il colore



Le pareti di casa sono la parte più esposta, l’elemento che può dare carattere o conferire un aspetto disastroso all'appartamento.

Le soluzioni sono diverse, non dovete fare altro che scegliere lo stile che vi rispecchia. Potete dipingere una sola parete a contrasto, tinteggiarle dello stesso colore, ma con tonalità differenti o se amate i colori potete optare per una soluzione multicolor, facendo attenzione ad armonizzare le tinte tra di loro.

Se invece amate il bianco, ma volete dare un tocco in più al muro allora potete creare una parete con scritte e frasi realizzate con stencil o adesivi.

Tessuti: tende



Una soluzione semplice ed economica per abbellire è la tenda.

Per realizzare in pieno dei giochi di luce, potete sbizzarrirvi nelle consistenze e nei colori, da quelle trasparenti a quelle scure, dai tessuti leggeri a quelli pesanti.

Il salotto: cuscini



E’ la stanza in cui ci si riunisce con la famiglia e si trascorre il proprio tempo libero, per questo è l’ambiente che a lungo andare potrebbe annoiare. I cuscini sono i complementi d’arredo che possono dare un volto del tutto nuovo alla stanza senza spendere molto. Basterà cambiare le fodere dei vecchi cuscini con altre nuove, in coordinato o in contrasto con l’ambiente circostante.

Se siete bravi con il fai da te e amate cucire, allora potete realizzare le fodere tutte da soli.

Riciclo creativo: tutto può avere una nuova vita



Se avete davvero un budget ridotto e siete anche bravi con il bricolage, è arrivato il momento di armarvi di pistola a caldo, stoffe e colla e dare nuova vita agli arredi.

Spesso un mobile, una cassettiera o una lampada anche se ancora intatti e funzionanti, passano di moda, ma con una spesa minima, potete rinnovare la stanza.

Illuminazione: led



La luce è l’elemento fondamentale all’interno di una stanza. Le lampade creano l’atmosfera giusta.

Per ottenere un effetto del tutto nuovo, potete semplicemente cambiare l’intensità della lampadina, inoltre scegliendo la luce bianca la cucina e bagno diventeranno più luminosi, con la gialla avremo una bella luce soffusa per un maggiore relax. Una catena di luci a led disposta attorno ad un vaso con fiori freschi può creare un bel effetto raffinato.



