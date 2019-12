Come realizzare una lavanderia efficiente anche se la casa è piccola

Hai una stanza dedicata alla lavanderia, un bagno o un ripostiglio? Ecco come arredarli! Naturalmente la soluzione dipende molto dallo spazio che hai a disposizione. Ma la dimensione non è tutto, perché in ogni caso possiamo ottenere il massimo anche da angoli angusti. In questo articolo vedremo in che modo farlo.

Se hai poco spazio

Il primo consiglio è quello di pensare sempre in verticale, a cominciare dalla lavatrice e dall’asciugatrice, che possono essere messe una sopra l’altra. La lavatrice, per il suo peso e per il lavoro che fa, va sempre messa in basso.

LAVAGGIO

Se non hai l’asciugatrice avrai sicuramente dello spazio sopra la tua lavatrice. Spesso questo spazio viene dimenticato, quindi sprecato. Il modo più intelligente per utilizzarlo è installare delle semplici mensole. L’altra opzione è quella di utilizzare dei mobili da incastro, dove poter inserire l'elettrodomestico.

In ogni caso pensa la tua lavanderia in funzione della lavatrice, il vero centro nevralgico di questo ambiente. Organizza uno spazio per i detersivi e tieni a portata tutti gli accessori che ti servono, come mollette e bacinelle.

ASCIUGATURA

Una volta fatto il bucato, arriva il problema di stenderlo. Soprattutto d’inverno, quando è più difficile appendere i panni all’aria aperta. Ci sono alcune soluzioni semplici per gli ambienti angusti:

utilizza uno stendino verticale, ottimizzando lo spazio

sfrutta la doccia con gli appositi stendini, riducendo lo sgocciolamento

appendi dei fili alle pareti dello sgabuzzino o sopra la vasca da bagno

usa il deumidificatore portatile in tutti i casi: azionato dentro la stanza chiusa riduce notevolmente il tempo di asciugatura

Lavatrici, stendibiancheria e asciugatrici sono perfetti per avere il guardaroba pulito e profumato anche in inverno, quando le piogge e l’umidità rendono questa attività difficile.

Stanza lavanderia in bagno

La camera per eccellenza in cui creare la lavanderia è il bagno. Sulla lavatrice si possono mettere degli scaffali su cui sistemare i detersivi. Per rendere l’aspetto ancora più ordinato potete decidere di aggiungere dei mobiletti con le ante, così da avere tutto chiuso e lontano dagli sguardi.

Per dare più respiro alla stanza, soprattutto se piccola. È possibile applicare nella parte esterna degli specchi. Perfetti per dare un senso di ampiezza alla camera diventano un elemento d’arredo.

Se non potete fare a ameno dell’asciugatrice, ma lo spazio è ridotto, una soluzione funzionale è quella di impilare l’elettrodomestico con la lavatrice, separate da un piccola mensola su cui posizionare i detergenti.

Ripostiglio

Quando in casa si ha una camera ripostiglio, questa può essere sfruttata al meglio sia per mettere all’interno le provviste che la stanza lavanderia.

Oltre a realizzare gli scaffali, se non amate l’asciugatrice, potete mettere una struttura a scomparsa dotata di stendibiancheria.

Se la stanza è particolarmente ampia potete pensare di inserire un piccolo lavatoio in cui lavare a mano capi particolarmente delicati e un pratico angolo stireria. L’asse da stiro e il ferro possono essere inseriti all’interno di uno scaffale e occupare poco spazio quando non si utilizzano.

Corridoio

Se si ha un corridoio lungo e stretto è possibile sfruttare la zona altrimenti inutilizzabile con una zona lavanderia, come? Creando un armadio a muro in cui inserire gli elettrodomestici indispensabili per lavare il guardaroba.

Mensole, ripiani e cassetti, poi saranno perfetti per avere tutto in ordine e a portata di mano anche se lo spazio è piccolo.

Cucina

Anche se sembra quello meno adatto, anche in cucina si può organizzare un angolo lavanderia. Per creare una zona in grado di integrarsi con il resto dell’ambiente, un’idea potrebbe essere quella di nascondere lavatrice e asciugatrice con una parete in cartongesso. Per completarla potete mettere una tenda o una porta a scomparsa o a soffietto.

Lavanderia mobile

Per chi vuole avere una soluzione flessibile, potete scegliere la lavanderia mobile. Un carrello con rotelle dotato di scomparti o ceste possono aiutare a tenere tutto in ordine.

