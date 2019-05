Arredare una cucina piccola: scopri tutte le dritte per rendere bella la stanza più importante della casa

L'organizzazione della cucina può rappresentare un problema se questo importante ambiente vitale della casa è di piccole dimensioni.

Tuttavia l'arredamento di una cucina piccola può essere risolto brillantemente con soluzioni funzionali e allo stesso tempo belle da vedere. Per far questo sarà necessario sfruttare in maniera ottimale il poco spazio a disposizione.

Con l’ingegno potrai trovare soluzioni intelligenti.

Dovrai avere molta attenzione nella scelta dei colori e dei materiali.

Utilizza tutto lo spazio verticale e gli angoli a tua disposizione, scegli sempre lo stile minimalista.

Per arredare una cucina piccola e renderla confortevole, organizzata ed esteticamente gradevole, attua i nostri piccoli consigli.



Ecco tre consigli utili per arredarla.

Scegliere mobili funzionali

La prima cosa per arredare uno spazio piccolo è scegliere i mobili, che devono essere necessariamente polifunzionali per poter raccogliere diversi oggetti.

Quindi, vi consigliamo di puntare su credenze con ante, cassetti e ripiani dove poter riporre tutto l’occorrente da utilizzare in cucina. Un altro consiglio utile è sfruttare le altezze, inserendo mensole e ripiani alti.

Optare per colori vivaci

Un modo per far sembrare lo spazio più ampio è optare per colori vivaci sia per i mobili sia per il frigorifero, in modo da creare un contrasto netto e deciso rispetto alle pareti.

Usare tonalità vibranti renderà non solo l’ambiente più vivace, ma contribuirà a rendere tutto lo spazio molto più luminoso e ampio.

Ottimizzare gli spazi

Ottimizzare gli spazi a disposizione significa arredare anche gli angoli, sfruttando al meglio tutta la metratura della stanza. Come? Ad esempio inserendo delle mensole ad angolo, oppure, degli scaffali e delle credenze con ante scorrevoli.

Per quanto riguarda il tavolo, in una cucina piccola è meglio optare per un tavolo a ribalta oppure per il classico tavolo da bar, da poter usare sia come tavolo da pranzo sia come zona lavoro.



Foto: Facebook