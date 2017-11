"Aiuto sono in casa": insegnare ai bambini a prevenire gli incidenti domestici

È a Bassano del Grappa Aiuto sono in casa in tour, iniziativa organizzata nell’ambito delle attività programmate nel 2017 dalla Regione Veneto per la prevenzione degli Incidenti domestici. Si tratta di un progetto itinerante perché porta il tema “sicurezza in casa” tra la gente, nei luoghi che le persone di ogni età frequentano abitualmente.

Il Programma di prevenzione degli incidenti domestici della Regione Veneto va proprio in questa direzione e l’attività 2017 si concentra sul portare la sicurezza domestica all’interno delle comunità, coinvolgendo tutte le realtà attive in ognuna delle 7 province. Fino a domenica 19 novembre, presso il centro commerciale Il Grifone di Bassano del Grappa si svolgeranno attività ludiche ed educative per sensibilizzare gli adulti e avvicinare i più piccoli al concetto di sicurezza.

Partecipano 280 bambini di: Scuola dell’infanzia Rondò Brenta di Bassano del Grappa, Scuola dell’infanzia di Ca’ Baroncello di Bassano del Grappa, Scuola dell’infanzia Pio Baggio Loc. Marchesana, Scuola dell’Infanzia Don Giuseppe Concato Loc. S. Zeno di Cassola, Scuola dell’infanzia Sacro Cuore di Zugliano

I laboratori didattici trasmetteranno ai più piccoli i fondamenti della sicurezza domestica e hanno lo scopo di promuovere negli adulti una riflessione sul concetto di sicurezza; disponibile inoltre ci sarà un’intera area per lo svolgimento delle attività, dove fino a domenica verranno coinvolti attivamente i bambini, le famiglie, ma anche i nonni, con giochi, animazioni, momenti informativi, distribuzione gadget e materiali.

I più piccoli imparano e al tempo stesso si divertono con la simpaticissima mascotte AFFY – Fiutapericolo e le scuole partecipanti ricevono in regalo La Valigia di AFFY, un kit di materiali sulla sicurezza domestica pensati per i più piccoli. Tutti riceveranno il diploma di Ambasciatori della sicurezza domestica.

INCIDENTI DOMESTICI: UN PERICOLO DA NON SOTTOVALUTARE