La storia della Torre Bissara: il fascino de "l'ora nona"

La torre venne costruita nel 1174 per volere della famiglia Bissari, accanto al loro palazzo.

Tra il 1211 e il 1229 il comune di Vicenza acquistò sia il palazzo (con l'intenzione di farlo diventare sede del podestà) sia la torre.

Sfuggita al terribile terremoto del 25 gennaio 1348, venne sopraelevata verso la metà del Quattrocento raggiungendo l'attuale altezza.

All'interno vennero posizionate reliquie di santi e le cinque campane. Numerosi furono gli interventi che, nel corso dei secoli, si susseguirono per mantenere la stabilità e la bellezza della torre.

Alla base fu collocato un arco trionfale con il monumento ai caduti in guerra, sormontato da uno stemma e dal gruppo scultoreo della Madonna incoronata, in trono col bambino e due santi.

Un po' più in alto è collocato il bassorilievo marmoreo del Leone di San Marco. Ai lati sono incastonate lapidi commemorative e in una nicchia vi è una stata acefala di Pallade Atena, forse di epoca romana.

Il 18 marzo 1945 la torre (insieme alla Basilica Palladiana) venne colpita da un bombardamento anglo-americano.

La sommità della torre si incendiò e il cupolino crollò al suolo; il giorno successivo la torre si presentò mozzata alla città, anche le campane si erano staccate, distruggendosi sul lastricato della piazza.

Assieme alla Basilica negli anni successivi la torre venne ricostruita, non tutte le campane vennero ricollocate così come non venne ricollocata la sfera indicante le fasi lunari che era posizionata sotto l'orologio.

L'ora nona

Caratteristica della torre è, oltre al normale suono delle ore e delle mezz'ore anche l'ora nona.

Si tratta di una particolare melodia composta dal Maestro Valtinoni (ripristinata solo nel 2005) che si sente suonare sette minuti prima di mezzogiorno e sette minuti prima delle diciotto (in origine al posto delle 18 suonava alle 24). La campana maggiore, in tono di Mi, è stata realizzata nel 1663 dal fonditore Cristoforo Murari.

