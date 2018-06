Vicenza dell'abbandono: la desolazione dell'ex SIAMIC

Dopo oltre 33 anni si riaprono porte e finestre alla ex Siamic grazie all’impegno dell’associazione “ i luoghi dell’abbandono”, in preparazione per la prossima mostra sui manicomi.

La storia dell'edificio

Progettato e costruito nel 1929 come officina e rimessaggio dei mezzi della compagnia SIAMIC (Società Italiana Autoservizi Mediterranei In Concessione) e sede degli uffici della stessa, il complesso versa ora in uno stato di completo abbandono, affaciandosi desolato su Piazzale Bologna, vicino al centro storico di Vicenza

(Fonte e foto pagina Facebook "I luoghi dell'abbandono")