Vicenza, gattine abbandonate all'Oasi di Casale: l'appello per ritrovarle

Due gattine abbandonate, l'annuncio in un post del gruppo FaceBook "Sei di Vicenza se..." :

"ATTENZIONE OASI CASALE

Qualche giorno fa zona in OASI DI CASALE tra il ristorante e Il laghetto Berico hanno abbandonato due gattine bianche e una tricolore di 2 mesi. Chiediamo la collaborazione di tutti coloro che dovessero vederne anche una sola di raccoglierla e chiamarci subito al 348 398 3432 anche con messaggio Whatsapp eventualmente.

PER FAVORE È URGENTISSIMO AIUTATECI A RITROVARLE CONDIVIDETE NUMEROSI IL POST SPARGETE LA VOCE PER FAVORE

GRAZIE."