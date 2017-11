Vicenza, Halloween non è più di moda: poche maschere in centro

Halloween, la festa celtica americana di adozione snobbata dalla gioventù vicentina? Nella notte delle streghe sono state allestite due postazioni musicali con centinaia di giovani che ballavano al ritmo sudamericano ma di maschere a rivivere la tradizione "paurosa" della nottata ce n'erano veramente poche.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Tra le vie del centro e in mezzo alle piste allestite per l'occassione solo qualche sparuto travestimento che sembrava un anticipo carnevalesto. Nota positiva, nel corso della notte non si sono registrati episodi di violenza o problematiche relative all'abuso di alcol.

All'imbocco degli accessi del centro sono state posizionate, come previsto, le barriere antisfondamento e auto delle volanti e della polizia locale hanno perlustrato la zona del centro durante lo svolgimento della manifestazione.

Allegati