Ristoranti, Ferragosto in città: centro storico chiuso per ferie

Una città chiusa, almeno dal punto di vista della ristorazione. Vicenza, durante il ponte di Ferragosto con i musei aperti, tira giù le serrande al turista che a Vicenza, magari, viene pure per mangiare. Molti ristoranti, infatti, si sono presi le ferie, altri invece hanno deciso di accogliere, ma solo a cena, chi arriva in città il 15 agosto.

I giorni e gli orari di apertura delle attività, con la liberalizzazione, non sono più soggetti alla regola della comunicazione delle chiusure. La guida è quindi basata su indicazioni di massima e sui ristoratori che hanno comunicato le aperture. Alcune informazioni provengono dalle segnalazioni fatte dagli stessi negozianti ed esercenti a Confcommercio.

Nel cuore del centro storico di Vicenza, proprio sotto alla Basilica Palladiana, il Bar Borsa è uno dei locali più rinomati della città. Non solo servizio bar, ma anche ristorazione con piatti creativi e ricercati. Il periodo di apertura è dal 1 al 31 agosto, ma chiusura per il pranzo a Ferragosto: ci si può consolare con la cena. Sempre restando in Piazza dei Signori, c'è un locale storico del capoluogo berico: il Garibaldi, ora ristorante stellato sotto alla guida dello chef Lorenzo Cogo, è chiuso dal 7 al 21 agosto.

Ma immaginiamo di andare a caccia di un posto dove mangiare a Ferragosto e guardiamoci attorno nella piazza deserta. Guardando le due colonne, a sinistra c'è una galleria che sbuca in Corso Palladio. La stradella si chiama Contrà della Morette. Al numero 5 si trova una delle osterie più antiche di Vicenza, si chiama Antica Casa della Malvasia: chiusa per ferie dal primo al 15 agosto. Riapre il 16.

Girato l'angolo, da Piazza dei Signori, ci si trova in piazzetta Palladio. A lato della statua dell'architetto simbolo della città c'è un vasto plateatico con numerosi tavolini è il biglietto da visita del ristorante Angolo Palladio. Aperto tutto il mese di agosto, quindi anche per il ponte, ma anche qui eccezion fatta per il pranzo di Ferragosto (alla sera invece si può mangiare). Per il resto del ponte, il locale rimane aperto.

Saliamo due scalette antiche e ci troviamo in contrà Pescherie Vecchie, sempre nel cuore del centro storico. Il ristorante-pizzeria Paradiso ha un plateatico molto capiente e propone piatti tipici ma anche pizze. A Ferragosto? "Siamo aperti come per tutto il ponte", spiega la titolare "Abbiamo spostato il turno di chiusura del lunedì e andiamo in ferie dal 16".

E gli altri ristoranti del centro storico? A Ferragosto, l'osteria ai Monelli di contrà Ponte San Paolo tiene le serrande abbassate. Il Molo di Contrà Pedemura San Biagio, pure, anche se è aperto nel weekend; il ristorante Fuori Modena chiude il 13 agosto. Come detto, la guida è indicativa e, sicuramente, il turista potrà trovare - magari cercando un po' - qualche posto aperto il 15 agosto. Ma l'impressione è che, per visitare la nostra bella Vicenza, debba farlo pranzando al sacco.