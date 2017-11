Lo chef stellato Giuliano Baldessari protagonista a Cosmofood

Lo chef stellato Giuliano Baldessari sarà protagonista con due eventi a Cosmofood, manifestazione di riferimento nel Triveneto per i settori food, beverage e professional equipment per la ristorazione, in programma dall’11 al 14 novembre in Fiera di Vicenza.

IL PROGRAMMA

Sabato 11 novembre alle ore 12.30 (sala corsi 2, padiglione 7), lo chef terrà il corso Tras-formazione, durante il quale mostrerà ai partecipanti com’è possibile trasformare un ingrediente speciale, come utilizzare e gestire ingredienti “vivi”. Il pubblico potrà non solo prendere parte alla trasformazione, ma riceverà del prodotto per poter replicare questa attività “metamorfica” anche a casa propria.

Sempre sabato 11 novembre, alle ore 14.00 (Arena, padiglione 6), Baldessari animerà inoltre lo showcooking Vivere senza me, titolo che evoca una nota canzone di Vasco Rossi e si riferisce alla provocazione di “tradire se” alla base delle preparazioni protagoniste a Cosmofood. Lo chef, infatti, si spingerà oltre i suoi limiti, trasgredendo i canoni di cucina imposti dalla sua attitudine personale, cucinando come se non fosse lui.

COSMOFOOD