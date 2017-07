Valeria trionfa a Caorle e raggiunge in finale Anastasia

La marosticense Valeria Zanier raggiunge Anastasia Savciuc, moldava di Grumolo delle Abbadesse, nella finalissima del Festival Show in programma all'Arena di Verona il prossimo 4 settembre.

Valeria si è aggiudicata il lascia passare per l'ultimo atto giovedì sera a Caorle, in occasione della terza tappa del tour che ha visto come ospiti , tra gli altri, The Kolors, Thegiornalisti, Elodie e Michele Zarrillo.

Quattordici le Miss in passerella, cinque le fasce assegnate, ma solo Valeria, prima classificata col titolo di "Miss AMen Festival Show Caorle 2017 'oro' " potrà accedere alla finalissima.

Queste le altre quattro piazzate:

Miss AMen Festival Show Caorle 2017 'argento': Ilaria Bernardi, 17enne di Favaro Veneto (Ve)

Miss AMen Festival Show Caorle 2017 'bronzo': Asia Genovese, 16enne di Mestre (Ve)

Miss AMen Festival Show Caorle 2017 ‘gioiello’: Nicole Zanette, 18enne di Mirano (Ve)

Miss Echos Line Festival Show Caorle 2017: Ilenia Baldan, 23enne di Camponogara (Ve)

Queste quindi le 4 finaliste: le due vicentine Anastasia Savciuc e Valeria Zanier, la veneziana Diana Marc e la bresciana Sara Simonetti.