Valdagno: congratulazioni al pilota più giovane d'Italia

Il primo cittadino si è congratulato con lui per l'impegno dimostrato fin qui, augurandogli di poter proseguire proficuamente gli studi e la carriera di volo. Ad accompagnarlo c'erano mamma Eliana, papà Andrea e nonno Giordano.

Riccardo frequenta il quarto anno dell'Istituto Aeronautico "Card. Baronio" di Vicenza e si è sudato il brevetto di pilota di aerei privati incastrando studio e volo tra gli impegni scolastici.

Ora, una volta completato il percorso di studi superiori, c'è l'ambizione di poter entrare nell'Aeronautica Militare.

E se non dovesse andare bene Riccardo non è certo in vena di arrendersi e ha già dichiarato che potrà comunque puntare a pilotare gli aerei civili.