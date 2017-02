Uomini e Donne: Manuel Vallicella lascia in lacrime, ultimo ballo con Fabiana Barra

Le indiscrezioni prima della messa in onda sono state confermate dalla puntata di lunedì di Uomini e Donne - trono classico.



Il tronista tatuato Manuel Vallicella ha spiegato, non senza commozione, le motivazioni che l'hanno spinto a questa scelta: il veronese ha ammesso di non riuscire a reggere lo stress della popolarità che la trasmissione gli ha portato, che poco si conciglia con i suoi problemi personali. Maria De Filippi ha cercato di fargli cambiare idea e sono nei prossimi giorni si saprà se la decisione è definitiva.



Di fronte agli occhi rossi di Manuel, la prima a prendere l'iniziativa è stata la bella Fabiana Barra, arrivata appena la scorsa puntata da Cornedo per corteggiarlo e subito portata in esterna (che però non è andata in onda in attesa dei prossimi sviluppi). La vicentina si è alzata e l'ha invitato a ballare: the last dance o un passo in più verso il cuore del tronista?