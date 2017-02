Uomini e Donne, Fabiana Barra: "Ho cercato Manuel Vallicella ma..."

Non è scoccato l'amore tra il tronista Manuel Vallicella e Fabiana Barra, la bella modella che era partita da Cornedo per andare a corteggiarlo a Uomini e Donne. Il veronese ha lasciato il trono perchè non si sentiva a suo agio e ha deciso di non vedere Fabiana neanche lontano dalle telecamere. A svelarlo è lei stessa, in un'intervista pubblicata sul noto blog di gossip Isa&Chia.