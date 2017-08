Veladiano amareggiata per il mancato ritorno in Trentino

Domenica sera sul suo profilo facebook la scrittrice vicentina Mariapia Veladiano ha pubblicato il seguente post preceduto dagli hashtag #gratitudine #esseregrati

Oggi e ieri ho riordinato un pezzo lungo della mia ultima vita. Dal 2010, quando ho vinto il concorso trentino per dirigenti e ho vinto il Premio Calvino. Ho riordinato i faldoni di studio del Trentino, che non ha accolto la mia richiesta di rientro e quindi una porta e una speranza grandissima per me si chiudono inspiegabilmente. Rimane la più bella esperienza di scuola che in 37 anni di lavoro io abbia fatto e sono grata.

Ho riordinato la rassegna stampa del primo libro, La vita accanto, ho buttato tanto, ho allineato - fino ad un certo punto, erano troppe troppe - le lettere, i messaggi, la quasi infinita corrispondenza via mail. Ho buttato e tenuto, ma soprattutto ho riacchiappato ogni cosa con il ricordo. E adesso ringrazio chi mi è stato vicinissimo in quei primi anni di pubblicazioni, chi ha avuto fiducia e mi ha accompagnata all'incontro con i lettori. E' gratitudine purissima.

Il post prosegue con una lunga serie di ringraziamenti, ma la notizia è che Veladiano - come racconta il Corriere delle Alpi Trentino - è amareggiata per non aver ottenuto il trasferimento come preside in Trentino.

Veladiano infatti era stata preside dal 2011 al 2014 all’Istituto comprensivo Alta Vallagarina di Volano prima di chiedere il trasferimento vicino a casa per motivi familiari. Quest’anno la scrittrice, dirigente scolastico dell'ITAS "Boscardin" a Vicenza, ha fatto domanda per il rientro ma Trento non ha acconsentito.

Veladiano rimane qui a fare la preside a Vicenza senza nascondere però il suo legame con il Trentino, che apprezza in particolare per il sistema formativo "inclusivo ed equo".