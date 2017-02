Tina Cipollari a Verissimo: "Eh no, Silvia... io esco! E che c..."

"Eh no, Silvia, io esco! E che c***!". Esilarante siparietto sabato pomeriggio nel salotto di Silvia Toffanin. Tina Cipollari, la "vamp" ospite fissa di Maria De Filippi a Uomini e Donne ha acconsentito a farsi intervistare dalla giornalista vicentina durante la puntata di Verissimo e non ha fatto mancare al pubblico la sua famosa esclamazione, diventata un "meme" sui social.





