Thomas Bocchimpani inizia il tour in tutta Italia: il 10 marzo sarà a Bassano

Dopo lo straordinario successo delle anteprime live, con il sold out al Fabrique di Milano e il bagno di folla all’Atlantico Live di Roma, Thomas si appresta a partire per la sua prima tournée: il giovanissimo talento a marzo si esibirà nei club di tutta Italia, con i brani del suo omonimo disco, pubblicato per Warner Music Italy il 13 ottobre e arrivato rapidamente al n. 1 in classifica.

Sabato 10 marzo farà tappa a Bassano del Grappa sul palco del LIV (Contrà Gaggion Basso 11), come unica data del Triveneto. Durante i live Thomas presenterà dal vivo i brani del nuovo lavoro discografico come “È un attimo” (singolo che ha anticipato l’uscita dell’album) e “Il sole alla finestra”, spaziando tra ritmi incalzanti, sonorità hip hop e R’n’B, ballad intime e delicate, e unendo canto e ballo nelle sue uniche performance.

Personalità artistica delicata e coinvolgente, Thomas a soli 17 anni è già arrivato al n.1 in classifica con il suo album omonimo: un disco dal sound internazionale che approfondisce il suo mondo artistico e personale, e la conferma di un successo che segue la certificazione ORO per il suo precedente EP “Oggi più che mai”, arrivata a soli 10 giorni dall’uscita.

PREVENDITE E DATE DEI CONCERTI