"The winner is"...Paola di Benedetto & The Blonde Brothers

L'avevamo ammirata un anno fa come Madre Natura nella trasmissione "Ciao Darwin" di Paolo Bonolis, l'abbiamo ritrovata ricoperta completamente in oro su un altro programma Mediaset: "The winner is" talent show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti.

Parliamo di Paola Di Benedetto, la 22enne vicentina "cresciuta" nelle reti locali per poi spiccare il volo verso palcoscenici nazionali. Da Gerry Scotti ha incontrato i "Blonde Brothers", coè i fratelli asiaghesi Luca e Francesco Baù. Un trionfo di vicentinità, insomma, in realtà solo sfiorato visto che a ricevere il premio di 150mila euro dalle mani di Paola alla fine è stato il 31enne napoletano Salvatore Lampitelli.

Ai Baù comunque è andato un secondo premio da 50mila euro. Niente male considerando che, se avessero deciso di sfidare Lampitelli, sarebbero poi usciti a mani vuote dal momento che un eventuale voto della giuria avrebbe premiato il napoletano