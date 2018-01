Gli eventi astronomici del 2018

Le super lune

Il 2018 si apre con ben due superlune: la prima sarà nella notte tra 1 e 2 gennaio, mentre l’altra (definita bluemoon perché è la seconda luna piena del mese) sarà il 31 gennaio, quando si verificherà la prima eclissi di luna totale dell’anno, non visibile in Italia

Marte

Per tutto luglio e agosto, Marte sarà il vero protagonista: il Pianeta Rosso infatti, non era così vicino alla Terra dal lontano 2003 e bisognerà aspettare altri 15 anni per ritrovarlo alla stessa distanza. Sarà molto luminoso

L'eclissi di luna

Venerdì 27 auglio dalle 20:30 alle 24:00 la Luna piano piano entrerà nel cono d’ombra della Terra e diventerà di un forte colore rosso acceso

Le stelle cadenti

Dall’8 al 16 agosto sciame meteorico delle Perseidi. Quest’anno l’osservazione sarà favorita dalla mancanza della Luna nel cielo

La cometa

Intorno al 16 dicembre, con la cometa di Natale 46P/Wirtanen passerà a 11,6 milioni di chilometri dalla Terra, con una luminosità che potrebbe renderla visibile a occhio nudo