Stelle cadenti ed eclissi: gli appuntamenti con il cielo di agosto

Agosto è il mese delle stelle cadenti ma quest'anno sarà il sole il grande protagonista del cielo di agosto grazie a quella che sarà probabilmente l'eclissi totale più osservata di sempre. Come riferisce l'Ansa, purtroppo il tanto atteso fenomeno non sarà osservabile dall'Italia, il 21 agosto infatti la fascia di totalità dell'eclisse di Sole attraverserà gli Stati Uniti per tutta la loro larghezza e solo le fasi finali dell'eclissi parziale saranno visibili al tramonto sulla costa occidentale dell'Africa e dell'Europa.



Restano invece una garanzia le stelle cadenti di agosto, le Perseidi.