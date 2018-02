Sanremo, Eva Pevarello perde il podio ma è premiata da Rolling Stone

Un vestito rosso sgargiante e come sempre tanta grinta e professionalità. Eva Pevarello è risalita ieri sul palco dell'Ariston per la quarta serata di Sanremo riproponendo il brano "Cosa ti salverà", cantata con la sua voce intrisa di emozioni. Nonostante questo non è riuscita a salire sul podio della categoria "Nuove Proposte".

L'86° Festival della canzone italiana ha incoranato Ultimo con la sua canzone "Il ballo delle incertezze" dedicata al fratello, mentre il premio della critica "Mia Martini" è andato a Mirkoeilcane con ‘Stiamo tutti bene’, arrivato anche secondo nella classifica principale.

La cantante thienese può però consolarsi con la testata Rolling Stone che le ha assegnato un "otto", il voto più alto tra tutte le giovani proposte e in alcuni casi anche di molti big. “La canzone sta un passo indietro rispetto all’interprete – ha spiegato infatti Rolling Stone giustificando il voto dato alla cantante – che ha una capacità comunicativa e un’immagine praticamente perfetta". Insomma per la giovane cantante è un lasciapassare per una futura carriera che, siamo convinti, sarà più che luminosa.