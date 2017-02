Sanremo 2017, terza serata: per i vicentini noia e battute

La terza serata del Festival di Sanremo 2017, dedicata alle Cover, non ha entusiasmato gli spettatori vicentini, che, sui social network hanno riversato soprattutto la loro noia.



Unica nota la delusione per la mancata eliminazione di Bianca Atzei, considerata vera reginetta in negativo della kermesse. Giuria e pubblico l'hanno salvata con Ron, Clementino e Giusy Ferreri ("svogliata come se dovesse aprire la cassa del supermercato alle 8" cinguetta uno spettatore) ai danni delle coppie Nesli-Paba e Raige-Luzi.



Più che sulle esibizioni dei cantanti, tra i quali ha vinto Ermal Meta con una struggente versione di Amara Terra Mia, di Domenico Modugno, i commenti si sono concentrati sugli ospiti, soprattutto sul Coro dell'Antoniano, per la prima volta sul palco di Sanremo, che ha ripercorso decenni di successi incisi indelebilmente nella memoria di generazioni di bambini italiani. Come Luca e Paolo, anche gli opinion maker berici non hanno evitato battute sulla presenza sul palco di due super ospiti dichiaratamente gay, Mika e LP.



