Sanremo 2017, seconda serata: tifo vicentino per Chiara, bocciati Bianca Atzei e Gigi D'Alessio

C'è campanilismo nei tweet dei vicentini durante la seconda puntata del festival. Non sono piaciute le esibizioni del re del neomelodico napoletano e della bella sarda, che è finita a rischio eliminazione. Impennata del tifo locale per la padovana trionfatrice di X factor, risate per Totti