Sanremo 2017: eliminati D'Alessio, Ferreri e Al Bano, i vicentini esultano

E' Lele, con il brano Ora mai, il vincitore delle Nuove proposte del 67° Festival della canzone italiana. Il giovane cantante festeggia il trionfo con un lungo abbraccio con Maria De Filippi, che l'ha scoperto durante la sua partecipazione ad 'Amici'. Tra i big eliminati di lusso, Ferreri, Ron, Al Bano, D'Alessio mentre si giocheranno dunque la finale Chiara, Clementino, Marco Masini, Alessio Bernabei, Michele Zarrillo, Elodie, Paola Turci, Bianca Atzei, Sergio Sylvestre, Samuel, Michele Bravi, Lodovica Comello, Ermal Meta, Francesco Gabbani, Fabrizio Moro, Fiorella Mannoia.



Il verdetto sui quattro Big è stato contestato sia dalla platea del teatro Ariston sia dalla sala stampa. In particolare, c'è stato un boato sul nome di Al Bano, finito tra gli esclusi dalla finale dopo la votazione di televoto, giuria degli esperti e demoscopica. Il pubblico vicentino, invece, ha concentrato la propria esultanza sull'eliminazione di Gigi D'Alessio, sin dall'inizio in testa alle antipatie, mentre ce l'ha fatta Bianca Atzei, eletta regina dell'antipatia dai nostri opinion maker - "Sto ancora pensando al ripescaggio di Bianca Atzei e trovo tutto così ingiusto e frustrante" twitta un vicentino.



Sabato sera ultima maratona televisiva: tra i preferiti in terra berica la padovana Chiara Galliazzo, Paola Turci e Fiorella Mannoia e piace molto anche il divertente Lele, che ha conquistato le simpatie con la sua "scimmia nuda".