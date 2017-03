Rocco Siffredi fa arrossire Silvia Toffanin per il "gonfiore"

Rocco Siffredi si "difende". Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, l'ex attore porno offre la sua versione dell'avventura nell'"Isola dei Famosi 2017": "Non ero eccitato a causa di Malena - spiega l'ex divo dell'hard - Era piacevole, ma perché mi metteva la crema".

Il riferimento è allo spezzone di girato in cui il costume di Siffredi è visibilmente gonfio mentre è con la concorrente pugliese: "Era un problema tutto diverso - ha spiegato - Nella mia vita ho amato solo una donna, per tredici anni; non mi interessano più".