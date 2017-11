"Lo sport vince sempre": Baggio premiato dalla sua Caldogno

È il più grande e il più famoso campione che ha reso onore in tutto il mondo al nome di Caldogno, non solo con le sue gesta sul campo da calcio, ma anche con il suo comportamento sempre esemplare fuori dal rettangolo di gioco. Per questo, in occasione dei suoi 50 anni compiuti lo scorso 18 febbraio, il Comune di Caldogno da tempo aveva in animo di omaggiare l’illustre calidnonense Roberto Baggio.

Un campione che però ha fatto anche della riservatezza uno dei suoi tratti distintivi, preferendo evitare cerimonie ed eventi pubblici; e così l’occasione concordata per l’omaggio di Caldogno al suo “eroe sportivo” è stata una cena privata organizzata al ristorante Al Pozzetto, con la partecipazione del sindaco Nicola Ferronato e dei consiglieri comunali che hanno consegnato a Baggio una targa speciale del premio “Lo Sport vince sempre” e una medaglia con lo stemma del Comune.

«Vi ringrazio per questo riconoscimento, che viene dal paese in cui sono nato e cresciuto e al quale mi sento sempre legatissimo»,

ha commentato l’ex Divin Codino. «Roberto Baggio è un monumento vivente, un orgoglio per noi calidonensi che ancora oggi tutti noi siamo onorati di poter considerare nostro concittadino», ha detto il sindaco Nicola Ferronato.