Amici 16, Bird canta il suo inedito e supera Riccardo

Come anticipato ampiamente nel corso della settimana, il quarto serale di Amici 16 è stato caratterizzato da una grossa polemica tra il coach dei bianchi Morgan, da una parte, e Mike Bird, Maria De Filippi, Elisa e Rudy Zerbi dall'altra.

Il giovane vicentino avrebbe voluto esibirsi nel suo inedito, "Closer", mentre Morgan pretendeva, "come baratto" che intepretasse anche il brano "The days of pearly spencer". Mike ha fatto capire di non gradire l'imposizione del suo coach, che a quel punto ha perso le staffe, accusando Bird di non voler studiare e ha aggiunto: "Non sai manco chi sono i Velvet Underground!". Mike ha ribattuto precisando di aver letto tutti i libri su De Andrè e spingendo per il suo inedito.

"Per i giudici non sono ancora nulla - ha detto Mike - a causa dei pezzi che interpreto, che non sono funzionali all'esibizioni sul palco". A dare ragione al vicentino sono giunti quindi gli interventi di Elisa e Rudy Zerbi che hanno "accusato" Morgan di essere troppo concentrato sui propri gusti - spesso legati al passato - invece di pensare al bene dei ragazzi in gara. A quel punto, messo alle strette, il coach dei bianchi ha abbandonato lo studio. Come anticipato, il posto di Morgan viene preso provvisoriamente da Maria De Filippi.

Nella seconda prova l'altro vicentino, il sedicenne Thomas Bocchimpani, vince la sua sfida interpretando Michael Jackson. Poi la De Filippi va a cercare Morgan dietro le quinte ma quest'ultimo non rientra, però manda i suoi complimenti a Thomas, quello che per i giudici è diventato "Il Topolino".

Alla quarta prova però il dimissionario coach dei bianchi torna in scena e lo fa lanciando Mike con il suo inedito, "Closer". Contro di lui, il rivale di sempre: Riccardo. Finisce con Mike che trova il favore della giuria, vince la sfida e viene abbracciato da Morgan.

Poi Mike canta "La musica che gira intorno" di Ivano Fossati in sfida con Federica, ma stavolta perde.

Verso la fine della puntata Morgan offre il suo posto di coach ad Emma Marrone, ma questa respinge la proposta.

Mike torna in scena con "Strada facendo" di Claudio Baglioni, ma viene bocciato dalla giuria.

Il finale di serata vede l'eliminazione di Oliviero (al ballottaggio con Sebastian) nella squadra bianca. Spazio quindi al caso-Morgan, con i suoi allievi - Mike in testa - che si lamentano di lui per i motivi già emersi ad inizio puntata e vorrebbero confrontarsi con lui. Il coach però non si presenta e allora i ragazzi pensano di rivolgersi alla produzione del programma per chiedere che qualcuno subentri a Morgan.

Morgan prova un dialogo a distanza, ma i suoi ormai ex allievi non cambiano parere. Maria De Filippi a quel punto propone ai ragazzi un compromesso che prevede l'aggiunta di un secondo coach. Il nome non viene subito rivelato al pubblico, anche se si intuisce che non possa che trattarsi di Emma Marrone.

Da parte sua, però, Morgan rifiuta categoricamente la proposta di un compromesso. Mike dice chiaramente di non voler tornare alla situazione precedente e non vorrebbe neppure più doversi confrontare con il coach uscente.

Morgan comunque non si presenta più e allora la produzione decide di eliminarlo dal programma lanciando al suo posto Emma Marrone. Presentandosi ai ragazzi, la cantante precisa: "Intanto proviamo a fare una puntata. Poi vedremo".