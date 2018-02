Renzo Rosso fa il volo dell'Aquila e finisce tra Trump e Jong-un

A San Marco è scoppiato l'amore tra Donald Trump e Kim Jong-un. Renzo Rosso è planato sopra 20mila persone, finendo il proprio volo sul palco centrale, dove ad attenderlo c'erano da una parte un fittizio presidente degli Stati Uniti, dall'altra il fantoccio del dittatore nordcoreano, nel mezzo un grosso pulsante rosso. Il pulsante dell'amore, l'unico che dovrebbe essere premuto.

E il riferimento va dritto al messaggio del politico asiatico, che non più tardi di un mese fa aveva fatto gli auguri di buon anno col messaggio "Ho il bottone per la bomba". Il patron della Diesel, dopo essere atterrato ha premuto il grosso detonatore: nell'aria è risuonata "All you need is love", celebre successo dei Beatles, mentre tra i due leader è scoppiata la pace, iniziata, almeno idealmente, con un grosso abbraccio.

La città di Venezia domenica è stata dunque palcoscenico, ancora una volta, di un messaggio internazionale di pace e unità tra i popoli. Renzo Rosso, molto emozionato per la discesa, è stato accolto dal direttore artistico del Carnevale di Venezia Marco Maccapani, e in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, dalla presidente del Consiglio Ermelinda Damiano, dall’assessore alle partecipate, Michel Zuin, dal consigliere delegato alla Tutela alle tradizioni Giovanni Giusto e dal presidente della Commissione Sport Matteo Senno. "Volare su San Marco è stata una figata", queste, a freddo, le prime parole di mister Diesel.

Lo spettacolo top secret

Un momento a cui l’imprenditore di Bassano del Grappa ha lavorato per settimane. Una scenografia unica, un messaggio che intende far riflettere su temi "caldi" in modo ironico, irriverente e imprevedibile. Questo quello che si annuncia e che verrà svelato solamente sul palco durante il volo. Il Volo di Renzo Rosso è il secondo interpretato da un uomo: prima di lui sono state splendide aquile del Carnevale di Venezia Fabrizia d‘Ottavio (2012), Francesca Piccinini (2013), Carolina Kostner (2014), Giusy Versace (2015), Saturnino (2016). L’anno scorso protagonista è stata Melissa Satta che per l’occasione ha indossato proprio un abito di Diesel.

