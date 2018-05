Il Lane a Rosso: miracolo o sacrilegio? Il popolo dei social si divide

Quella "R" è da sempre il simbolo del Lane ma tra un po' potrebbe assumere un altro significato, quello di Rosso. Dopo l'annuncio del patron della Diesel di aver già depositato in tribunale un piano per comperare il Vicenza i commenti del popolo dei social non si sono sprecati. Sono in molti a vedere il suo intervento come un vero e proprio miracolo, una infusione di speranza a un club ormai allo sbando. Altri invece non sono d'accordo sulla società unica e men che meno sull'aggiunta di un simbolo - studiato dagli stilisti Diesel - che dovrebbe comparire sulla casacca biancorossa.

C'è poi chi è preouccupato per le sorti del Bassano Virtus, come Riccardo che nel suo commento è categorico: "Per me è no, Bassano ha la sua squadra e ha fatto un ottimo campionato, non trovo corretto questa ipotetica fusione, se vuoi il Vicenza vendi il Bassano". E Fausto è lapidario: "Distrutto il calcio a Bassano!"

Per Franco, invece, "sarebbe una buona cosa, finalmente una persona seria ci vuole dopo quello che abbiamo visto in questi anni, unire le due società per essere più forti è giusto" . Dello stesso parere anche Lucia: "Ne sarei molto felice, La squadra avrebbe una ventata di aria nuova, sana e giovanile". Nessun dubbio per Giuseppe : "Uno con le idee chiare fosse la volta buona, ok dai Renzo caccia il grano quello vero". E nemmeno per Alberto e Paolo: "La gente di Vicenza con la puzza sotto il naso non ha fatto nulla.... Finalmente un imprenditore serio", commenta il prima mentre per il secondo "lui é l'unico che si è presentato con i soldi e non con le chiacchiere". E Romano aggiunge: "Ci siamo: iniziamo a ricostruire andiamo a battere il Verona nel derby! (Nel frattempo mi raccomando: comprare solo jeans Diesel

E se Mauro, tifoso padovano, avverte: "Fate la fine del Venezia-Mestre. Noi abbiamo preferito retrocedere in C anni fa piuttosto che accettare la fusione con il Cittadella. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensano gli esponenti della Sud", c'è chi - della Curva Sud, appunto - proprio non è "felice" dell'eventuale fusione. Come Stefano che sottolinea: "Sono 20anni che sono abbonato in curva sud e preferisco fallire che vedere questa fusione che sa di disfatta. Non sarebbe più il Lane, diventerebbe un'altra squadra con un altro nome.. e 116 anni di storia gloriosa andrebbero a farsi benedire. Se succede io non mi abbonerò mai più". Parole dure alle quali fanno eco anche quelle di Daniela: "Meglio fallire. I colori biancorossi e la R sul petto è storia". E che vengono rimarcato da Riccardo: "Preferisco il bassano in terza categoria che una fusione col vicenza. Questo pensiamo io e la mia gente".

Non manca infine il sarcasmo sulla vicenda. Antonio, altro tifoso del Padova, tiene a precisare: "Comunque sia chiaro a salvare il vostro calcio è un padovano mentre Farina prima e Cestaro poi hanno "distrutto cancellato" il calcio a Padova". Andrea invece proclama "Voglio Sanfilippo di Forza Italia!" . E Nicola conclude chiedendosi come si chiamerà la nuova società unica: Vicenzano o Bassenza?